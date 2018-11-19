北京故宮修復古董宮燈　明年春節有望點亮紫禁城

友善列印
旺報
孫曜樟

北京故宮文物醫院目前正對大批當年皇宮裡曾經專用的宮燈展開修復工作。據單霽翔院長透露，這是在為明年春節期間「點亮」紫禁城做準備。

大陸故宮博物院14日推出「修身 齊家 平安天下」—故宮博物院主題性綜合文化創意專案研發，同時啟動「金榜題名」、「宮囍·龍鳳呈祥」、「故宮中國節」三個主題性綜合文創專案將文物、科技、藝術元素相結合，以沉浸式、互動式的方法向大眾展示年節內涵、大婚禮儀和科舉文化。

首先在「故宮中國節」方面是從中國傳統節日立足，結合故宮豐富的年節文化，運用多媒體展示、場景還原、數字互動、燈光創意、文創合作等手段，再現傳統年節風俗，創新引導文創展示推廣，喚起民眾對年節的美好感情。

其次「宮囍·龍鳳呈祥」項目是提取宮廷大婚禮儀中的元素，透過數位多媒體、婚紗秀、互動體驗、空間陳設、文創產品等不同呈現形式，以數位化場景營造為亮點，以創意時尚服裝秀為看點，以系列化IP文創產品展示故宮特色，從不同視角傳播故宮文化、傳承非物質文化遺產。

最後「金榜題名」專案則將透過年輕人喜聞樂見的呈現方式和先進的科技應用，結合非遺文化傳承，在全國各地開展沉浸互動式展演，策劃各種主題活動，組織教育研學，設計精美實用的配套文創用品。

單霽翔院長在啟動儀式上透露，故宮將以明年春節為起點，以節慶為主題，研發綜合文化創意項目。據瞭解，明年春節期間，故宮將年味十足。目前，故宮午門雁翅樓2800平方米的區域已開始為「過大年」進行佈置，把故宮收藏的各種具有年味的藏品組合起來，為觀眾辦一個過大年的大展。此次修復中的古董宮燈，以玻璃和牛角材質為主，做工精美秀雅，這也是多年來首次讓這些古董宮燈重新亮相。

(旺報 )

佔中9子案開審 戴耀廷等9被告均… 中國碳排放增加速度　正逐年降低…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。