北京故宮修復古董宮燈　明年春節有望點亮紫禁城

2018年11月19日 12:16 旺報 孫曜樟

北京故宮文物醫院目前正對大批當年皇宮裡曾經專用的宮燈展開修復工作。據單霽翔院長透露，這是在為明年春節期間「點亮」紫禁城做準備。

大陸故宮博物院14日推出「修身 齊家 平安天下」—故宮博物院主題性綜合文化創意專案研發，同時啟動「金榜題名」、「宮囍·龍鳳呈祥」、「故宮中國節」三個主題性綜合文創專案將文物、科技、藝術元素相結合，以沉浸式、互動式的方法向大眾展示年節內涵、大婚禮儀和科舉文化。

首先在「故宮中國節」方面是從中國傳統節日立足，結合故宮豐富的年節文化，運用多媒體展示、場景還原、數字互動、燈光創意、文創合作等手段，再現傳統年節風俗，創新引導文創展示推廣，喚起民眾對年節的美好感情。

其次「宮囍·龍鳳呈祥」項目是提取宮廷大婚禮儀中的元素，透過數位多媒體、婚紗秀、互動體驗、空間陳設、文創產品等不同呈現形式，以數位化場景營造為亮點，以創意時尚服裝秀為看點，以系列化IP文創產品展示故宮特色，從不同視角傳播故宮文化、傳承非物質文化遺產。

最後「金榜題名」專案則將透過年輕人喜聞樂見的呈現方式和先進的科技應用，結合非遺文化傳承，在全國各地開展沉浸互動式展演，策劃各種主題活動，組織教育研學，設計精美實用的配套文創用品。

單霽翔院長在啟動儀式上透露，故宮將以明年春節為起點，以節慶為主題，研發綜合文化創意項目。據瞭解，明年春節期間，故宮將年味十足。目前，故宮午門雁翅樓2800平方米的區域已開始為「過大年」進行佈置，把故宮收藏的各種具有年味的藏品組合起來，為觀眾辦一個過大年的大展。此次修復中的古董宮燈，以玻璃和牛角材質為主，做工精美秀雅，這也是多年來首次讓這些古董宮燈重新亮相。

(旺報 )