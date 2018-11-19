桃園》綠黨中壢候選人落選就送雞排 王浩宇對粉絲團提告

2018年11月19日 12:14 中時 蔡依珍

「癮中壢」粉絲團15日晚間貼出活動「鈣營養雞排感謝祭」。(蔡依珍翻攝)

「癮中壢」粉絲團15日晚間貼出活動「鈣營養雞排感謝祭」，點名爭取連任的桃園市議員王浩宇若落選，最高發送300份雞排，王認為賄選不只是投票對價，不投票對價也是賄選，19日正式委託律師提告違反《選罷法》期約賄選，除了粉絲團版主、分享跟參加的網友也一併全都告。

有3萬7159人按讚追蹤的 「癮中壢」粉絲團，15日晚間8點半貼出新活動，只要綠黨中壢區候選人得票率低於5千就免費放送100份雞排、落選加碼100份、綠黨三席全落選再加碼100份，總計最高300份雞排，會在開票後一個月內兌現，還強調沒有誹謗、也沒有散佈不實謠言、更沒有意圖使人不當選，只是意圖使人吃雞排。

貼文一出獲得熱烈回響，至今已有近600人按讚、107則按讚、93次分享，貼文雖然沒有指名道姓，但因綠黨中壢區候選人僅只一人，遭點名的市議員王浩宇19日表示，已與律師研究過判例與法規，賄選不只是投票對價，不投票對價也是賄選，該社團以「超過30元的雞排」期約利益，使投票權人不行使投票，已有觸犯期約賄選罪的疑慮，分享的網友也恐觸犯意圖使人不當選罪。

王浩宇強調，他將在下午3點委託駿騰法律事務所提告，呼籲社團和網友在中午前刪除相關內容，未刪除者都將一一提告。

(中時 )