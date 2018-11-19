新北冬茶上市 到坪林品茶香、吃茶餐

新北冬茶將在坪林茶業博物館旁展售，邀請民眾來遊茶園、品茶香、吃茶餐。（譚宇哲翻攝）

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新北冬茶將在坪林茶業博物館旁展售，邀請民眾來遊茶園、品茶香、吃茶餐。（譚宇哲翻攝）

新北冬茶上市，農業局19日邀請新科冠軍製茶師曾添祥，展示包種茶的製法與挑選方式，坪林國小小茶師也示範包種茶沖泡及品茗技巧，新北市農業局表示，12月1、2、8、9日連續2個周末，新北冬茶將在坪林茶業博物館旁展售，邀請民眾來遊茶園、品茶香、吃茶餐。

新北市長朱立倫今天出席新北好茶冬茶記者會，朱立倫表示，新北市連續8屆奪下「全國製茶技術競賽條型組冠軍」，顯示新北好茶品質穩定、製茶技術純熟，絕對值得消費者信賴，來坪林不只喝茶，還可以欣賞山水美景、品嚐在地的茶餐料理，購買時認明「新北好茶」，不僅消費買的安心，也是給茶農們最大的鼓勵。

曾添祥表示，品質好的包種茶除了外觀呈特色「條索狀」外，一心二葉是最上等的，還有手輕握微感刺手、輕捏會碎、茶梗少、葉片形狀、色澤均勻等，都是挑選優質包種茶的撇步。

農業局表示，新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元，不僅是文山包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，其中世代相傳製茶技術的坪林，被譽為「文山包種茶的故鄉」，沖泡後茶湯顏色蜜綠具花香味，香氣越濃郁品質越高級，與其他產區的茶葉有明顯區隔，堪稱全台最香的茶。

新北冬茶展售會12月1、2、8、9日於坪林茶業博物館旁舉行，除推出「限量8冠茶禮盒」外，還舉辦茶餐創意料理競賽，兩周周末也開放報名「來去農家Do一日-樂活坪林遊茶鄉」、「製茶體驗營」、「茶青及小小茶師泡茶給你喝」、還有各種「DIY體驗」，活動詳情可於新北好茶官網及農業局「來去農家Do一日」網站查詢。

(中時 )

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