垃圾掩埋場容量剩11.2％ 立委批環署效率差要刪預算

2018年11月19日 12:17 中時 王思慧

全台垃圾掩埋場容量已瀕臨上限，全台目前還在運作有67處掩埋場，到今年六月底營運中垃圾掩埋場容量平均只剩11.2％。立委批評，環保署前幾年推動的「垃圾掩埋場活化計畫」，到現在只活化2處，有34處已停用及未使用的掩埋場沒有發揮功能，立委要刪3億元及凍結1.5億元，要求環保署檢討改善。

由於早期台灣較沒有環保觀念，沒有分類的垃圾就直接開往掩埋場埋，造成埋進土裡的垃圾，參雜許多可回收和不可回收的廢棄物。環保署因此推動「以城市礦山概念建構具天然災害應變廢棄物處理能量設施計畫」，規劃2016年至2021年投入10.8億元，希望至少活化6座垃圾掩埋場，將掩埋場中可回收物移出處理，多出60萬立方公尺的空間，並由中央控留四成，作為天然災害廢棄物處理使用，六成則由地方政府自行規劃使用。

立法院衛環委員會今（19）日審查環保署明年度預算，立委黃秀芳批評，近5年就有24座焚化爐營運年數偏高，停爐次數漸增，可焚化處理量減少，其中13處掩埋場已飽和，環保署活化掩埋場的計畫沒有發揮效益，且從垃圾分類回收沒有確實，導致焚化廠的實際熱值高於設計值。

黃秀芳提案， 環保署編列的15.7億垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫，應凍結十分之一預算，且刪除3億元經費，環保署向立院提出合理說明後，才能動支。

環保署督察總隊長李健育表示，全國掩埋場剩餘容量不足，已擬訂「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」，目前第一階段已補助高雄市、台南市、嘉義縣、新竹縣及宜蘭縣等5縣市，4.34億元辦理掩埋場活化工作。其中高雄市、嘉義縣及台南市已完成發包並開工施作中，高雄市及嘉義縣預計於明年3月前完工，新竹縣刻正辦理工程規劃設計工作，宜蘭縣辦理納入預算程序行政作業，預計可活化掩埋場70萬立方公尺，2019年持續辦理第二階段掩埋場活化工作，解決掩埋場掩埋容量日漸不足，提升天災應變處理能力。

(中時 )