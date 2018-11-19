落實動物保護 動保教育、動保工作明文入法

2018年11月19日 12:32 中時 游昇俯

因軍人虐狗、台大學生虐狗等虐待動物事件層出不窮，立法院經濟委員會今（19）日審查立委王育敏、蘇巧慧等提案之「動物保護法」修正案，決議各級政府須普及動物倫理及動保法規教育，落實於十二年國教課綱中；主管機關亦應逐年編列預算，推動流浪犬族群控制、多元創新性認領養等動保工作。

鑒於現行動保法中，僅針對違反法令受刑事處罰或行政處罰者，實施消極的動物保護講習，無法達到預防勝於治療之目的，王育敏等提案修正動保法第4條，將動保教育增訂為農委會動保委員會之權責，並新增4條之一條文，要求各級政府須普及動保教育，獲得委員會同意通過。

但針對提案修正動保法第23條，要求主管機關應逐年編列預算，「優先」推動流浪犬族群控制、多元創新性認領養、工作犬、校園犬計畫，及確保收容管理品質等動保工作，農委會認為，因流浪動物不僅有流浪犬，「優先」字眼恐產生排擠效應，影響動保工作預算規劃，建議予以修正。

農委會主任秘書張致盛表示，農委會及各縣市政府會視重要性及流浪動物族群分布狀況，推動相關動保工作，但「優先」推動流浪犬族群控制，恐排擠其他流浪動物，各級政府也需因應不同時期、不同地方，因地制宜調整預算，故建議刪除「優先」字眼。動保法23條修正即依農委會建議，經委員會同意，修正通過。

另針對蘇巧慧等20人提案之動保法第23條修正，為實現保護動物目的，要求行政機關設置動保警察之提案，則保留於委員會，另定期審查。

(中時 )