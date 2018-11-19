北漂夫妻出師 返鄉賣薑母鴨

2018年11月19日 12:34 中時 呂妍庭

霸味薑母鴨大林店的老闆簡余帆賣的薑母鴨湯頭濃郁，鴨肉彈牙不柴。（呂妍庭攝）

霸味薑母鴨大林店的老闆簡余帆曾經北漂工作現返回家鄉開店，入冬後經常高朋滿座。（呂妍庭攝）

全台薑母鴨店各有各的味，即使是連鎖店，南北風味也不太相同，2年前返鄉經營霸味薑母鴨店的簡余帆，為學到最道地的薑母鴨製作手法，別人學3個月出師，他足足當了2年學徒，且為讓顧客吃好、吃滿，他因地制宜，把口味調到當地人普遍能接受的風味，開張2年多，一入冬舊雨新知不斷上門，讓之前北漂工作的簡余帆圓了返鄉生活的夢。

30歲的簡余帆和太太原本在桃園工廠工作，太太才生下孩子不久，公司大裁員，讓他不得不另覓出路，恰好岳父認識同樣經營薑母鴨的朋友，讓沒有經驗的他，一腳踏進餐飲業，現在秋冬賣薑母鴨，夏天賣炭烤，夫妻倆一起奮鬥，踏實養活一家大小。

簡余帆說，店裡的薑母鴨都是當天現做，先慢火炒薑，等薑味散出後，再加進鴨肉一起炒煮，炒到表面焦香才加進特製藥包、高湯和米酒悶煮至熟，看似步驟簡單，所有配料比例和製作時間都必須拿捏精準，才能煮出湯頭濃郁，肉感彈牙不柴的薑母鴨。

簡余帆說，當初到花蓮拜師學藝，學了1年，因想多學點店舖營運管理，又多待了1年，太太還特地從大林陪他到花蓮，夫妻一起當學徒，直到老師傅肯定他的手藝，兩人才有信心開店，起初常有顧客反映味道太鹹，經他慢慢調整，才有現在人人誇的大眾口味。

雖然是加盟店，簡余帆指各家口味略有差別，就算是配料也不大相同，對他來說，薑母鴨很百搭，加上麵線、鴨肉丸、金針菇、鴨心等食材還是對味，唯獨配料味道不能太強烈，會搶了薑母鴨的原本的好味道，所以他堅持不賣過多的加工製品，就希望顧客吃到最單純的滋補風味。

(中時 )