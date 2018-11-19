台南》黃偉哲選前之夜 改推36小時直播挺台南

2018年11月19日 12:50 中時 洪榮志

民進黨台南市長候選人黃偉哲的選前之夜造勢活動遲遲未能敲定，引發支持者的關切。黃偉哲團隊發言人郭國文、邱莉莉19日表示，選前一天將以前所未見的36小時直播，深入全市37個行政區，串聯綠營議員、里長候選人、市民及全台支持者，訴說他們對台南美好的想像，一起挺台南、愛台南，展現必勝的決心。

郭國文表示，傳統的選前造勢，都是定點的活動，但此次直播活動將從22日上午10點開始至23日晚上10點，連續36小時串連臉書粉專、Youtube進行線上直播，並將結合市議員候選人、公民團體，採取「點線面」串聯，以3台直播車巡迴台南37個行政區，用連續直播36小時的方式，呈現台南人這塊土地的光榮感。

郭國文說，此次的活動結合選情直播與地方，首先在下營區上帝廟的開跑儀式，接下來直播車會到各區進行選情實況轉播，地方候選人將與支持者一起在直播中展現必勝決心。此外，也將有區域立委相挺站台，透過影像帶領市民了解台南各地的美景與美食。

22日晚上更將與流浪動物團體合作，「愛狗派」的黃偉哲也會爭取「浪浪」相挺，向民眾呼籲「以領養代替購賣」。地方知名的文史作家、公民團體如台南公民智庫、台南新芽等，也會加入直播活動，向市民分享在地的公共議題，以及對台南未來的想像。

邱莉莉也說，本次活動共有3台直播車進行，其中2台會深入台南37區各鄉鎮，表現台南美好的人事物；至於南台灣其他的縣市首長及立委也會加入串聯直播，展現民進黨的團結。

(中時 )