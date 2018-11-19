20日將訪菲 習近平：將加強兩國海上對話合作

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大陸國家主席習近平20日將訪問菲律賓，習近平19日在菲媒發表署名文章稱，此行希望深化政治互信，以更加開闊的視野謀劃兩國關係發展藍圖，加強戰略溝通，通過友好協商妥善處理分歧，加強海上對話合作；另一方面，菲律賓總統杜特蒂也竭盡全力拉近兩國關係，稱習的到訪代表兩國關係迄今最高境界。還仿效川普，將爭取小女兒為習唱一首中文歌。

南海周邊已成中美角力場，面對上台後積極改善兩國關係的杜特蒂，大陸一拍即合，近年不斷加強兩國關係。習近平20日將到訪菲律賓，19日在當地《菲律賓星報》、《馬尼拉公報》、《每日論壇報》發表題為《共同開闢中菲關係新未來》的署名文章。

習近平在文章中表示，此行主要目的是為了深化政治互信，推動中菲關係行穩致遠。要以更加開闊的視野謀劃兩國關係發展藍圖，加強戰略溝通，通過友好協商妥善處理分歧，加強海上對話合作。

同時，堅持合作謀實，確保中菲關係根基牢固。要推動「一帶一路」框架內戰略對接，深化互利合作，讓兩國民眾從合作中不斷增強獲得感和幸福感，為兩國發展和地區和平穩定營造良好環境。

習近平還表示，堅定支持菲律賓履行中國—東協關係協調國職責，願同菲方攜手推動中國—東協關係優化升級，推動東亞合作得到更大發展。

事實上，自杜特蒂上台以來，中菲關係急速回溫，杜特蒂此次還打破國際外交慣例，在習訪菲前，接受大陸官媒採訪。稱「習近平主席的即將到訪意味著菲中關係就像繁花盛開一樣，這是兩國迄今為止希望建立關係的最高境界。」

杜特蒂還表示，他會爭取讓小女兒用中文與習交流，或為習唱一首中文歌。「她比較靦腆，但我想她會願意為習主席獻唱一首中文歌，我會讓她立刻開始練習。」

(中時 )

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