新店日興市民活動中心啟用 嘉惠3萬8000名市民

2018年11月19日 12:35 中時 葉書宏

新北市政府今（19日）上午舉行新店區日興市民活動中心啟用典禮，由市長朱立倫揭牌啟用。（葉書宏攝）

新北市政府今（19日）上午舉行新店區日興市民活動中心啟用典禮，由市長朱立倫揭牌啟用，活動中心將嘉惠日興里、香坡里、雙城里、玫瑰里、吉祥里及達觀里3萬8000名市民，多了一個多元的休憩空間。

朱立倫指出，日興市民活動中心怎麼蓋？如何運用？完全由在地市民透過參與式預算自己決定，是一棟頗具現代感的四層樓建築，既環保又符合永續環境概念，也是獲奬的公共建設，希望市民好好運用；懇請日興里長高志堅善用空間作為銀髮俱樂部、社區關懷據點，提供老人共餐使用，以及多辦活動與課程。

日興里長高志堅今日還特別早起，與里內志工們「搓圓仔」慶賀市民活動中心落成，熱情招呼鄉親「入厝」。他說，包括日興里、香坡里、雙城里、玫瑰里、吉祥里及達觀里三萬八千名市民，又多了一個多元的休憩空間。

建築師王啟圳表示，該活動中心座落新店區安康路3段580號，總樓地板面積121坪，背靠山坡，緊鄰道路，考量安全，一樓為停車場，二樓採半戶外空間，展現山城風貌特色，可設立簡易廚房，提供銀髮俱樂部、社區關懷據點及老人共餐使用。三樓鋪設木質地板搭配大面落地鏡，可作為舞蹈教室，四樓配備視聽設備，可開設多元課程，是個多功能的休憩場所。

民政局表示，為打造適合居民使用的活動空間，里長透過參與式預算提案，選擇在這個日據時代的舊派出所，興建輕鋼結構市民活動中心，外觀以充滿活力的黃、藍、白三色，呈現與自然共存和諧景象，加上彩虹色譜銜牌，設計活潑有創意，這些想法都由里民自己投票決定，是大家辦活動聯絡感情的好地方。

(中時 )