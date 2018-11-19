習近平表示明年將訪朝 韓媒：為掌握2019朝鮮半島無核化主導權

2018年11月19日 12:34 中時 楊家鑫

大陸國家主席習近平日前在APEC峰會與韓國總統文在寅會晤時，明確表示明年將接受北韓領導人金正恩之邀，訪問北韓，打破此前今年底將訪朝的傳聞。對此，韓媒揭其背後考量，稱其推遲訪朝時間，是為了配合美國，同時也是為了掌握2019年朝鮮半島無核化的主導權，是平衡中朝關係、中韓關係的重要手段。

多維新聞引述韓媒報導指出，日前習近平與文在寅在AEPC峰會期間舉行了首腦會晤。習近平透露，已從金正恩那裡收到訪問北韓的邀請，打算2019年訪問北韓。文在寅進一步邀請習近平訪問韓國，習近平稱，也打算2019年訪問韓國。

韓國《東亞日報》19日報導指出，在中韓媒體一致都認為習近平將會在2018年年底訪問北韓的背景情況下，習近平主動發聲打破外界傳聞，明確訪朝時間將定在2019年。有分析認為，習近平將訪朝時間與訪韓時間定在同一年，是為了掌握2019年朝鮮半島的無核化主導權，也是在平衡中朝關係、中韓關係的一種重要手段。

韓國《中央日報》則認為，習近平將訪朝時間定在2019年而不是2018年，在某種程度上就是考慮美國而做出的決定。外交消息人士透露，中方考慮到美國總統川普稱每次中朝首腦會晤之後北韓的態度會發生轉變的言論，做出沒必要在第二次美朝首腦會晤之前訪朝來刺激美國的決定。

韓聯社報導稱，習近平的表態可以解釋為，在第二次美朝首腦會晤前，他是不會訪問北韓的。如果習近平在2018年年內訪朝，對內對外強調大陸與北韓的「連帶」關係，有可能會重現過去的對峙局面，如果金正恩2018年年內訪問俄羅斯成行的話，中朝俄3國之間的聯合就會繼續，這可能會造成以美國為中心、日本也會加入其中的冷戰局面。

(中時 )