面惡心善 浪孩阿布成招牌店犬

2018年11月20日 07:13 中時 呂妍庭

盡責的「阿布」時時呈現警戒狀態，看到人車先吠叫幾聲再說。（呂妍庭攝）

「阿布」的眼神十分銳利，態勢一擺出來，大家總誤會是「店有惡犬」。（呂妍庭攝）

每天「阿布」最期待就是坐上機車，跟著主人外出兜風，解放一番。（呂妍庭攝）

在嘉義縣大林鎮經營汽車美容業的陳偉勛，無意間撞見有隻剛斷奶的毛孩在店面附近的加油站亂竄，不斷低鳴討食，模樣十分可憐，遍尋無人要認養，儘管家裡不容養寵物，於心不忍還是把牠帶回店裡，一晃5年多，「阿布」已成招牌店犬，盡責的牠雖時時吠叫警戒，但一靠近人又親暱裝乖，標準「面惡心善」。

陳偉勛說，家庭因素他沒養過狗，但自從養了阿布後，自覺得多了一個小幫手，主要是阿布警戒心很強，看到任何人車進出店面都會先叫個兩聲，觀察發現是上門光顧的客人後，才卸下心房，看似兇惡，其實是盡責看守的表現，因店內人車出入頻繁，一忙起來他根本無法看頭看尾，有阿布在身邊，「我總能放心工作」。

陳偉勛說，其實阿布原本不叫阿布，剛開始取名叫紅豆，結果隔壁汽車保養廠養了一隻「黑豆」，不僅客人常常搞錯，連兩隻狗也經常錯亂，亂認主人，店裡的伙伴甘脆替牠改名，因這段插曲，浪孩終於習慣自己新名字。

陳偉勛說，養寵物不求血統或品種，像他根本不知道阿布的爸爸媽媽是誰，每天還得空出時間帶阿布外出大小便，多了義務也享受到飼養寵物的樂趣，透露阿布特別喜歡追逐貓鼠，日前有朋友的汽車引擎躲了一隻貓，束手無策下向他求助，他帶著阿布趕到，在阿布一番武嚇下，小貓馬上逃竄無蹤，阿布當場成了大功臣，讓當主人的有些小小的驕傲。

(中時 )