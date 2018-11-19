新店「寶高智慧產業園區」預計110年正式啟用

2018年11月19日 13:06 中時 葉書宏

新北市政府將設置「寶高智慧產業園區」今（19日）上午舉辦祈福典禮。（葉書宏翻攝）

新北市政府將設置「寶高智慧產業園區」今（19日）上午舉辦祈福典禮。（葉書宏翻攝）

新北市政府將設置「寶高智慧產業園區」今（19日）上午舉辦祈福典禮。（葉書宏翻攝）

新北市「寶高智慧產業園區」模擬示意圖。（葉書宏翻攝）

新北市政府將設置「寶高智慧產業園區」今（19日）上午舉辦祈福典禮，以期開發案之各階段均得順利及圓滿，持續朝「滿足企業用地需求、扶植產業深耕新北」之目標邁進。

新北市政府為有效利用新店區寶橋段工業區土地（原新店區第一公墓），提出「寶高智慧產業園區」設置計畫，成功向中央爭取26億經費，現已開始進行規畫設計作業，預計109年底完成主體建築、110年正式啟用。

新北市長朱立倫表示，新北市有超過27萬家企業，以及2萬多家工廠，為臺灣產業發展之重鎮，而新店區更是科技、資通訊產業群聚區域，人才密集，地處雙北交會處，交通十分便利。「寶高智慧產業園區」位處新店區寶高路，距離新店交流道5分鐘車程，近捷運七張站，擁有超過6條的公車路網，地理位置十分優異。

市府計畫投資超過36億元執行本計畫，其中26億經費由中央補助，另10億元由市府自籌，園區建置完成後，可望成為驅動北臺灣經濟總體發展的重要動能。

新北市經濟發展局張峯源局長說明，為提昇土地利用效率，配合中央排除企業投資五缺障礙之政策，計畫開發「寶高智慧產業園區」，基地總面積達4.1公頃，以「平價、優質、智能化」作為主軸，秉持低密度開發原則，在高綠覆率之園區內，建構地下1層、地上9層之廠辦、廠房大樓，並率先導入智慧工廠概念，強化新北優勢產業、提升經濟產值。

園區規畫近200個工業用標準廠辦、廠房，將由市府自行興建、管理，並採「平價租金、只租不售」之策略經營，期望吸引生技、電子、能源等當地產業聚落進駐，落實在地就業。

為辦理寶高智慧產業園區建置計畫，市府已召集府內相關主管機關，籌組跨局處專案小組，並由經濟發展局擔任主政機關。園區基地係民國65年都市計畫劃定之乙種工業區，原為新店區第一公墓，現已完成遷葬作業，日後將持續以謹慎態度，辦理文資、樹木、交通等相關審查，以確保開發案對當地環境、生態、人文歷史及交通影響衝擊降到最低。

園區開發完成後，將以優質、平價之廠辦、廠房，吸引製程符合「低、零污染」條件之中小企業、未登記工廠，以及新店當地產業聚落進駐。

另為提供園區及周邊廠商、住戶更優質的交通環境及生活水平，區內將開闢路幅12米以上之聯外道路，同時規畫保留超過7200坪綠地空間，結合寶高二期3400坪之風景區用地，使該區擁有超過萬坪綠地，符合當地居民對公園、綠地的期待，更為城市添加一隅風采。

(中時 )