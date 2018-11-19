再酸邱澤「蛀蟲」 《延禧》于正驚爆號召同行、愛奇藝封殺！

2018年11月19日 12:54 中時電子報 吳品瑤

邱澤入圍本屆金馬獎影帝，正緊張等待揭獎時，《延禧攻略》製作人于正竟在微博爆料他主動上門求角色，於是安排他演《鬢邊不是海棠紅》，沒想到邱澤方面在開鏡前夕以「檔期衝突」臨時辭演，讓于正氣炸上網罵他「渣男」，即使邱澤跟經紀公司低姿態澄清，于正仍緊咬不放，昨晚又上微博痛批此事，酸邱澤是「蛀蟲」，還號召愛奇藝一同抵制之。

《延禧》于正怒爆邱澤「哭著喊著要來演我的戲」，得到角色後卻因接演愛奇藝網劇，撞檔期臨時辭演，讓于正氣炸嗆聲「渣男，永不錄用」，而事件爆發後，邱澤及其經紀公司保持低調態度處理，然于正怒氣難平，這兩天持續在微博砲轟此事，先是金馬當晚公布邱澤經紀人的簡訊截圖，表示跟對方談了3個月、合約已在走，對方才突然辭退角色，讓製片方得緊急找人頂替，于正因而酸嗆邱澤「他覺得自己快成為金馬影帝了，不合適演男三號」，當知道邱澤沒奪金馬影帝後，又補刀「報應來得真快！」，孰料這還不是此事件的終點。

于正微博PO文。(翻攝自于正微博)

事發後邱澤經紀人承認撞檔期一事，也表示第一時間通知于正就是怕對方誤會，邱澤則低調表示不清楚此事，于正則又爆邱澤是在跟他簽約後，才接下愛奇藝網劇，《鬢邊》劇組甚至為他將檔期往後推，沒想到對方選擇推掉他的戲，因此嚥不下這口氣，昨晚于正又發文，砲轟邱澤經紀人竟把向他道歉的文字轉發給記者，「你想說明什麼？就是見利忘義、放別人鴿子之後一個人攬下來就行了嗎？」，更質疑邱澤不可能完全不知情，怒嗆「請問你家藝人接戲推戲完全你一個人說了算嗎？那麼你家藝人也太遜了」。

于正稱邱澤爽約造成劇組極大的傷害，酸他「藝人謙遜努力有演技早晚會火，而德行不好早晚都會被歲月懲罰」，最後更號召同行及愛奇藝「團結起來，共同抵制這些靠劇組生存，又不尊重劇組的蛀蟲。相信愛奇藝這樣的好平台，選擇多多，不會讓這種人渣來玷污我們敬業者的領域」。

(中時電子報)