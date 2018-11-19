公投之後… 中華奧會25日開會討論後續

2018年11月19日 13:00 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉暨10項公投本周六進行，對於東京奧運正名公投會做出怎樣的回應，中華奧會秘書長沈依婷強調中華奧會（CTOC）是民間單位，會尊重公投所有過程，但目前不便對預設性的問題做回應，中華奧會也會在投票日隔天，針對公投結果開會，由委員們投票決定後續動作。

國際奧會（IOC）今年因為東奧正名公投三度來函中華奧會，前兩次來函都是屬名給中華奧會主席，最新的一封來函不只給林鴻道，也給了體育署署長高俊雄，中華奧會秘書長沈依婷說：「就我印象，之前沒見過國際奧會發文署名也給體委會主委或體育署主席，都是直接行文中華奧會主席，所以這應該是國際奧會第一次要轉達意見給體育指導單位長官。」

沈依婷並說，通常是國家奧會作為窗口聯繫國際奧會和體育行政單位，IOC這次特別點名也要給署長，應該就是希望中華奧會也能把這封信轉達給署長高俊雄，並表達IOC對於公投這件事的高度重視。

沈依婷補充，國家奧會決定名稱的管轄權，是在國際奧會執委會，不是任一國家奧會自己可以片面決定更名的，「不管公投結果，中華奧會都預計在25日，主席林鴻道會和所有委員就新的情況發展，做一個類似投票的行為來做決定下一步，中華奧會也有跟IOC說，我們一直跟外界溝通，也有把公投案行政院相關說明轉知給IOC。」

(中時電子報)