反核稱核廢料無解　前原能會主委：民進黨不負責任

「2018環保、健康與核能國際論壇」今(19)日舉行，由清大原科中心主任葉宗洸(中)擔任主持人，邀情國內外核能學者、環保人士與會，前原能會主委蔡春鴻(左1)、核能流言終結者創辦人黃士修(右1)接受邀出席。（李侑珊攝）

友善列印
旺報

「2018環保、健康與核能國際論壇」今(19)日在台北舉行，前原能會主委蔡春鴻在會中痛批，民進黨政府過去在野時，不斷聲稱核廢料問題無解，執政以後不只沒有提出解決方案，更以反核作為理由，持續強調這項問題無從解決，是非常不負責任的政黨。

蔡春鴻說，他在擔任原能會主委任內，曾經收到反核食的簡訊，當時正值福島核災期間，簡訊內容強調，在日本絕對不要吃生魚片，但紫外線與游離輻射相同，並且紫外線還被WHO歸類為第一致癌物，若以簡訊的邏輯來說，是否同樣也要要求不能去海邊、不能曬太陽，因為紫外線會導致皮膚癌？

蔡春鴻認為，致癌物之所以對健康造成影響，關鍵因素在「量」，即接觸不要過量，以同樣的邏輯來思考核電，他建議民眾不要恐懼，並多加了解。

核能流言終結者創辦人黃士修則說，國內社會對核安與輻射的恐懼，是由許多謊言所堆積，核電發展之所以受壓，主要來自於政黨及反核意識形態，「民主審議的過程，正是恐懼背後的惡意」，並堅信核電廠會毀滅台灣與地球，「這都是謊言造成的恐懼！」

黃士修提到，面臨氣候變遷，使用核能及再生能源，減少化石燃料的使用已為趨勢，而核能也被國際列為穩定、乾淨的能源，但國內自稱環保團體的反核組織，將綠能定義為再生能源，並擁護民進黨政府的「非核家園政策」，放縱政府大幅上升火力發電比率，甚至反過來形塑「核媒一家親」的說法。

黃士修指出，所謂反核團體訴求的能源政策，認知都是錯誤的，盼未來能與反核團體有更多的對話。

國際知名環保專家麥克‧薛藍伯格則說，傳統認為再生能源能拯救環境，實則非然，他以太陽能發電為例，強調太陽能是被稀釋的能源，太陽光的密度不高，為了達到充足的電力，需要廣大的土地來安裝太陽能板，太陽能板管線的打造，不只使用的塑膠量卻是核能電廠的17倍，太陽能板的體積更超越核廢料200至300倍，並且板面上大量使用鉛、鎘等化學原料，嚴重破壞自然環境。

(旺報 )

新店「寶高智慧產業園區」預計11… 世界機器人大賽落幕 台選手勇奪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。