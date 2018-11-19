反核稱核廢料無解　前原能會主委：民進黨不負責任

2018年11月19日 13:09 旺報 李侑珊

「2018環保、健康與核能國際論壇」今(19)日在台北舉行，前原能會主委蔡春鴻在會中痛批，民進黨政府過去在野時，不斷聲稱核廢料問題無解，執政以後不只沒有提出解決方案，更以反核作為理由，持續強調這項問題無從解決，是非常不負責任的政黨。

蔡春鴻說，他在擔任原能會主委任內，曾經收到反核食的簡訊，當時正值福島核災期間，簡訊內容強調，在日本絕對不要吃生魚片，但紫外線與游離輻射相同，並且紫外線還被WHO歸類為第一致癌物，若以簡訊的邏輯來說，是否同樣也要要求不能去海邊、不能曬太陽，因為紫外線會導致皮膚癌？

蔡春鴻認為，致癌物之所以對健康造成影響，關鍵因素在「量」，即接觸不要過量，以同樣的邏輯來思考核電，他建議民眾不要恐懼，並多加了解。

核能流言終結者創辦人黃士修則說，國內社會對核安與輻射的恐懼，是由許多謊言所堆積，核電發展之所以受壓，主要來自於政黨及反核意識形態，「民主審議的過程，正是恐懼背後的惡意」，並堅信核電廠會毀滅台灣與地球，「這都是謊言造成的恐懼！」

黃士修提到，面臨氣候變遷，使用核能及再生能源，減少化石燃料的使用已為趨勢，而核能也被國際列為穩定、乾淨的能源，但國內自稱環保團體的反核組織，將綠能定義為再生能源，並擁護民進黨政府的「非核家園政策」，放縱政府大幅上升火力發電比率，甚至反過來形塑「核媒一家親」的說法。

黃士修指出，所謂反核團體訴求的能源政策，認知都是錯誤的，盼未來能與反核團體有更多的對話。

國際知名環保專家麥克‧薛藍伯格則說，傳統認為再生能源能拯救環境，實則非然，他以太陽能發電為例，強調太陽能是被稀釋的能源，太陽光的密度不高，為了達到充足的電力，需要廣大的土地來安裝太陽能板，太陽能板管線的打造，不只使用的塑膠量卻是核能電廠的17倍，太陽能板的體積更超越核廢料200至300倍，並且板面上大量使用鉛、鎘等化學原料，嚴重破壞自然環境。

(旺報 )