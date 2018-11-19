雲林》候選人羅仕真、李建昇女兒相似度9成 拜票被認錯

雲林縣斗六市長候選人林慧如女兒羅仕真（左）和雲林縣議員李建昇女兒李亞錡長得神似，拜票被認錯。（許素惠攝）

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雲林縣斗六市長候選人林慧如（右一）女兒羅仕真（右二）和雲林縣議員李建昇女兒李亞錡長得神似，拜票被認錯。（許素惠攝）

選戰倒數4天，候選人馬不停蹄拜票、催票、固票，不少人更是全家總動員，雲林縣斗六市長候選人林慧如女兒羅仕真、雲林縣第一選議員候選人李建昇女兒李亞錡一休學、一休工為母、為父助選，有趣的是，兩人長得很像，時常被選民誤認，以為羅就是李，李就是羅，為緊張選戰增添輕鬆話題。

原就讀實踐大學社工系的羅仕真，因為媽媽林慧如投入斗六市長選舉，大一念完便休學，全心替媽媽助選，在競選總部接待、處理大小選務等。距投票日只剩幾天，她開始背起綵帶當媽媽分身，到處拜票。

沒想到，遇到和李建昇家族較為熟識的長輩問她，「你爸爸建昇咧？」讓她丈二金剛。事後了解，才知道原來李亞錡也為爸爸李建昇四處拜票，兩人因為外型很像，所以被認錯。

留著一頭短髮、戴著黑框眼鏡的李亞錡是舞台劇演員，有檔期就表演，沒有時便在國家兩院廳當前檯，特地休工返鄉輔選爸爸，和同樣短髮、戴黑框眼鏡的羅仕真同框，果真相像，尤其笑起來相似度達90％，林慧如與李建昇也覺得很有趣。

旁人打趣兩女孩可以結盟，出去拜票時，除了為自己的爸媽懇託，也可以為對方的爸媽拜託選民。

(中時 )

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