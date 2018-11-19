台北》破除「棄姚保柯」 姚人多：總統和黨都挺姚文智

2018年11月19日 13:14 工商 崔慈悌

姚文智辭立委表態衝台北市長選舉，海基會秘書長姚人多今天接受電台專訪破除民進黨中央「棄姚保柯」的說法，強調他公開站出來「代表我挺他、主席挺他、總統挺他、民進黨挺他」！

姚文智18日在牽手護首都的競選造勢活動上宣布辭去立委力拚台北市長，《蔻蔻早餐》今天專訪協助輔選姚文智、蔡英文文膽姚人多。

主持人周玉蔻詢問，姚人多來陪姚文智上節目是個很重要的政治訊號？姚人多很肯定的說「是」！周玉蔻再問，這政治訊號什麼意思？姚人多回應「我來了，就是代表黨中央挺姚文智」。

身為姚文智好友，姚人多說，從他打過大大小小、大風大浪的選戰至今，像姚文智這次競選的狀況從沒看過，這一路相當艱辛，姚人多指出，4年前民進黨禮讓柯文哲，現在不支持柯文哲，所以民進黨一直在尋找強而有力的理由說服支持者。

他說，另一點是，在台北市柯文哲是對手，但在台北市以外，又希望把柯文哲當成朋友，所以選情很艱困。

即使如此，姚人多說，在這個情況下姚文智還堅持下來，相信選民都看在眼裡，要是其他候選人經歷姚文智這一路上的被不看好、被嘲諷、被唱衰、被質疑，相信都會崩潰，姚人多更真情流露的說：「做為兄弟的我看了都很心疼」，還忍不住哽咽感動的拍姚文智肩膀說：「你真的很酷」！

(工商 )