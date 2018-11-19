去年破關老爺、飯糰車手團 偵七隊續逮詐騙集團CEO

2018年11月19日 13:32 中時 謝明俊

市刑大偵七隊逮獲詐騙集團，扣獲大筆人民幣現金。〔謝明俊翻攝〕

市刑大偵七隊逮獲詐騙集團，扣獲大筆台幣現金。〔謝明俊翻攝〕

市刑大偵七隊逮獲詐騙集團，組織分工相當細密。〔謝明俊翻攝〕

車手黑吃黑，葉嫌就派人私行拘禁凌虐，來殺雞儆猴

詐騙集團葉姓主嫌等人遭逮捕

台北市刑大偵七隊繼去年查獲「關老爺」、「飯糰」兩大車手團，向上溯源追查幕後操控者，係一名綽號「冰冰」的葉姓主嫌，不採傳統詐騙一條龍方式經營，以結合大陸機房，透過購物網拍詐財等手法詐騙國內民眾匯款，由車手領走現金，交由台中地下匯兌業者將贓款匯至大陸，警方歷經多月南下台中查緝，日前逮捕葉嫌等人，移送北檢偵辦。

市刑大偵七隊是在去年間，費了半年時間瓦解北台灣由傅姓嫌犯為首的「關老爺」車手集團，以及在中台灣以范姓嫌犯為首的「飯糰」車手集團，警方繼續向上溯源後，追出幕後是有一個組織架構嚴密詐騙集團所指揮。全案經台北市刑大大隊長葉超鴻指示偵七隊組成專案查緝，並報請台北地檢署檢察官林安紜指揮偵辦。

偵七隊指出，這個詐騙集團是以綽號「冰冰」的葉姓犯嫌為首，犯罪分工明確，該集團是從106年11月初開始，配合大陸機房以「購物網拍詐財」、「解除分期付款」以及「猜猜我是誰」等手法，詐騙本國民眾匯款至人頭帳戶，再由旗下車手於全台灣各地區提領詐騙贓款。

經檢警深入追查發現，該詐騙集團有別於傳統詐騙集團一條龍模式，改以大陸機房為中心，以公司模式多角化經營，假藉「有錢大家賺」名目，找尋台灣地區配合的洗錢中心及車手集團，由台灣區負責人葉姓嫌犯居中統籌指揮，發包分成「車手工程」及「洗錢工程」，由「關老爺」、「飯糰」車手集團，負責提領詐騙贓款，再由台中洗錢中心犯嫌謝姓、尤姓兩人，利用與大陸地區出口食品貿易之便，將詐欺贓款洗錢至大陸等地。

警方指出，在款項轉運過程中，如果發現車手黑吃黑，葉嫌就派人私行拘禁凌虐，來殺雞儆猴。警方經過清查，清出被害人陳姓民眾等1百多人遭詐騙匯款，總詐騙金額達新臺幣2千餘萬元。

偵七隊經多月追查，期間過濾165反詐騙平台，分析民眾遭是類詐騙案件的犯罪手法及脈絡，利用大數據及鎖定ATM提款熱點，並運用科技多元辦案，經過多月追查，日前緝獲幕後負責人葉嫌及負責洗錢的謝、尤等人，偵詢後將葉嫌等人以加重詐欺、組織犯罪、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。

(中時 )