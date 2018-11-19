NBA》甜瓜第二？爵士菜鳥榮登超級自幹王

2018年11月19日 13:15 中時電子報 盧品青

📹| Don led both teams in scoring, assists and 3-pointers made.



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爵士隊22歲新秀米契爾(Donovan Mitchell)有潛力成為下一個閃電俠韋德(Dwyane Wade)，不過在那之前他得先學會自我克制。上周對七六人一役，米契爾幾乎成為聯盟49年來最糟糕的自幹王：35次出手，得31分，0助攻。

「不敢相信我投了35球還沒有助攻，這怎麼可能呢，我應該不是這樣的人啊。」米契爾自己都沒意識到，他成為近20年來第2位出手35次卻助攻掛零的人。前一個紀錄很不容易破，那是「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)在2014年獨砍62分0助攻的超自私演出。

至少當年安森尼打贏了那一仗，不像米契爾賠上整場比賽。米契爾當晚「射失」22球，其他隊友最多只有「出手」12次，米契爾簡直把「自私」這個詞提升到一個全新境界。史上最愛自幹的是張伯倫(Wilt Chamberlain)，不過他投籃命中率非常高，所以大家也沒話說。

米契爾可能是當今效率最差的攻擊手之一，他菜鳥年(去年)繳出場均20.5分的漂亮成績。本季他更積極出手，21.7分，但命中率跌至41.3%，三分球29.3%，在出手次數相當的球員中，只有火箭隊艾瑞克古登(Eric Gordon)比他差。

雖然米契爾的浪投是總教練允許的，他仍然被愈罵愈慘，直到前日奮勇把5項數據都破蛋，28分、6助攻、3籃板、3抄截、1火鍋，率軍擊敗塞爾提克，才暫時平息外界雜音。

米契爾承認他必須打得更聰明，而不是眼裡只有籃框。以菜鳥來說，他的心理素質算是不錯的，也不會介意那些批評。「我這個人就是這樣，人家愈看衰我，我就愈厲害。你無法也不應該去討好所有的人，我永遠都會做我自己。」

(中時電子報)