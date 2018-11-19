台中》林佳龍批空品成效遭抹黑 盧陣營反嗆

2018年11月19日 13:22 中時 盧金足

台中市長林佳龍19日展開烏日、大肚、龍井車隊掃街。（盧金足攝）

台中市長候選人盧秀燕陣營表示，台中市長林佳龍不怪中央能源政策錯誤，反而都把責任推給前朝、抹黑盧秀燕，看不出負責任的態度。（盧金足攝）

反空汙成為全民運動，是否會影響選情？台中市長林佳龍19日表示，百名專家站出來為改善空汙背書推薦、前環保署副署長詹順貴站台，並在臉書發文訴求還林佳龍一個公道，卻遭對方抹黑，呼籲大家挺身而出，發出社會的正義之聲。對此，國民黨台中市長候選人盧秀燕陣營回應，空汙不是選舉工具，不是政黨意識形態，而是人民共同的切身感受，反嗆對手陣營一再「造謠抹黑」。

林佳龍今天到烏日區車隊掃街前，對媒體詢問，投票當天的天氣好與壞，會不會牽動投票選擇？林佳龍說，投票當天的空氣怎麼樣，涉及老天爺怎麼安排，期待台中市平常天氣的狀況，投票時不要有特別的變化。

他強調，從百位環保專家支持，到詹順貴站出來，很多人才了解林佳龍這四年為改善空汙做了這麼多事情，「各家的評比也顯示台中市進步的幅度非常的大，有些人反而轉而支持我們，台中市改善空汙應該是全國做得最多，做得最好，操之在己的部分，我們已經全力以赴」。

對此，台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇說，林佳龍不怪中央能源政策錯誤，反而都把責任推給前朝、抹黑盧秀燕，看不出負責任的態度，令人遺憾！

吳皇昇指出，空汙不是選舉工具，不是政黨意識形態，而是人民共同的切身感受，林佳龍陣營漠視人民感受，又被監察院調查公開糾舉空汙改善無實益，且有選擇性報喜不報憂空品數據的狀況，居民健康風險評估報告也不公開黑箱，連環團借場地反空汙遊行都一再刁難，「對中央態度軟弱，對市民態度強硬」，作為令人搖頭。

吳皇昇抨擊，林佳龍陣營一再誣指盧秀燕，刻意混淆視聽，也忽視盧秀燕早已提出「行使地方權限，停發或撤照要求改善」、「降低實際燃煤使用量」、「加速更換老舊燃煤機組」、「空汙防制基金妥善運用」、「透明數據廣設空氣盒子」等政見，盧秀燕有別於現任市長林佳龍，她會勇於跟中央談判，對抗錯誤的能源政策。

(中時 )