台北》姚文智批柯陣營操作棄保「還需要證據嗎？」

2018年11月19日 13:23 工商 崔慈悌

辭立委拼台北市長的姚文智今天接受專訪，對外界質疑他是打「悲情牌」，姚文智說，不能這樣講，他很早之前就考慮過，只是黨內選舉會議有討論過要一致行動。對外傳的「棄姚保柯」，他說，沒有實際證據是柯放出，但目前所看到柯陣營做的一切「還需要證據嗎？」

姚文智今天接受蔻蔻早餐專訪，主持人周玉蔻詢問姚，宣布辭職立委是否打悲情牌？姚文智說，不能這樣講，很早就考慮過，但因為他是區域立委，而陳其邁辭的是不分區立委，辭掉區域立委有補選問題，太早辭，立委搞不好比市長早補選，這樣對選舉會有很大變化，當初黨內選舉會議有討論過，要一致行動。

而他18日在造勢活動上宣布辭去立委，姚文智說，是因為看到很多人支持他、很感動，從吉普車上言路走到造勢會場上，他的手也沿為握手被抓傷、彎腰握手要導致腰酸背痛貼了藥膏，他看到了選民的熱情，所以當下決定要宣布辭立委，很堅定的告訴大家：「我要前進市政府，背水一戰」！

對於姚文智辭立委，黨中央表示尊重，對手丁守中則表示：終於玩真的了，對此姚文智認為：「丁守中很蠢，傻傻的跟著說棄保，強調他不是想罵丁守中，但在這選舉裡，會操作棄保的人是有需要的人，不知道丁守中跟著起鬨幹麻？」

主持人周玉蔻也問，姚文智有證據說柯文哲是操弄棄保的人嗎？姚文智說，沒有實際證據，但目前所看到柯陣營做的一切，需要證據嗎？

對最後關頭的選舉變化，他說，丁守中是國民黨，選民不想再讓國民黨再回來，而丁守中對於九二共識態度或是接受婦聯會捐款，這是綠營跟中間選民無法接受的；另外柯文哲這幾年的轉變，不斷的說謊，市政上的乏善可陳，還有討好中國的兩岸一家親的態度，相信選民眼睛是雪亮的。

主持人周玉蔻詢問，造勢活動有這麼多民眾相挺是否是走路工？姚文智表示，以他自己的能力並沒有辦法動員這麼多人，遑論是走路工，昨天他在吉普車上就拿到上萬元的捐款，他認為，目前基層的憂心、猶豫已經去除，他會勇往直前。

針對大巨蛋的解決方法，姚文智強調，台北市長柯文哲不停的向外界說姚文智的解決方式就是「拆蛋」，但他並沒有要拆除大巨蛋，而是先解約，再建造一個蝶翼造型、橫跨忠孝東路的高空大平台，並連結周邊綠地，成為一個比大安森林公園大3倍的「東區大公園。」

姚文智批評柯文哲，從沒有說過要拆單，質疑柯文哲不斷在公開場合上造謠說謊。

(工商 )