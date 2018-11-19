新竹》林智堅掀直播風潮！市議員林盈徹也邀蘇打綠同框

2018年11月19日 13:27 中時 陳育賢

搶著直播熱潮，新竹市東區市議員候選人曾文濤也開起線上直播與網友互動。（陳育賢翻攝）

搶著直播熱潮，新竹市北區市議員候選人賴稟豐也開起線上直播在鏡頭前自彈自唱。（陳育賢翻攝）

選戰求新求變，新竹市長林智堅主打「快樂選舉」，希望改變選舉文化，每晚「小智日常」直播掀起風潮，多位議員候選人也紛紛跟進，香山區市議員候選人林盈徹就邀來天團蘇打綠團長「阿福」何景揚同框，除暢談「助星計畫」公益理念，更獻出歌唱處女秀，吸引逾7000人次觀看，加分又吸睛。

林盈徹指出，社群媒體是選戰中不可或缺的宣傳利器，選舉期間市長候選人林智堅每晚固定在臉書直播，分享各種生活大小事，甚至1個無心的剝橘子動作，最後都發酵成為民眾力挺的「大桔大力挺明日新竹」運動，成為選戰話題，他自己則在近期邀請蘇打綠團長阿福同框直播，觀看人次突破7000人，也蔚為話題。

林盈徹表示，他從小在香山長大，有感於偏鄉資源缺乏，議員任內積極爭取兒藝節、仲夏藝文季到香山舉辦，也因從小飽受聽障所苦，需長時間戴助聽器，更關心扶助弱勢、幫助公益，也因此和阿福合作推動「助星計畫」。

2017年新竹市政府與家扶中心共同推出的「助星計畫」，林盈徹和阿福就是推手之一，阿福當時邀請了多名藝術工作者到新竹市，義務教偏鄉孩子音樂、舞蹈、戲劇等表演，自己也擔任講師，林盈徹則是多方奔走，協助爭取資源，讓孩子從興趣中探索自我的可能、逐步建立自信，幫助孩子未來生涯及職業探索。

此次直播時，林盈徹跟阿福也分享助星計畫中的點滴，阿福肯定林盈徹投入公益工作為弱勢朋友發聲的義舉，他因此也義不容辭前來相挺，希望未來跟林盈徹有更多合作的機會。

直播也邀請助星計畫學員組成的團體「Supernova」分享成果，現場宛如1場小型音樂發表會，林盈徹更獻出歌唱處女作，全體合唱「無與倫比的美麗」，場面溫馨。

此波直播熱潮是從林智堅開始，多位議員候選人也跟進，包括賴稟豐，陳建名、施乃如、劉康彥、曾文濤與李妍慧等都不約而同加入，賴稟豐在鏡頭前彈吉他展現「文青」的另一面，劉康彥直播路口拜票和選民親切互動。

李妍慧也利用行程空檔「早餐時間」分享服務大小事，效果均不錯。陳建名也說，剛開始直播，線上觀看人數只有個位數，現在穩定收看人數上百人，讓他覺得努力有了代價。

(中時 )

新竹市香山區市議員候選人林盈徹（後右）邀請蘇打綠團長「阿福」何景揚同框直播，除暢談「助星計畫」公益理念，更獻出歌唱處女秀，吸引逾7000人次觀看。（陳育賢攝）