台北》姚文智辭立委遭酸 謝長廷：不能幫蔡正元嘴裡塞巧克力

2018年11月19日 13:45 中時 郭建伸

駐日代表謝長廷今替謝系子弟兵、民進黨台北市長候選人輔選，兩人先在大龍峒保安宮祭拜，向保生大帝祈求高票凍蒜，並隨車隊出發繞行大同區至圓環。由於姚昨請辭立委後，前立委蔡正元酸姚只會步入謝長廷後塵，謝說酸人的就讓他酸，「我們也不能在嘴巴塞巧克力，叫他不要酸、變成甜的」。

姚文智補刀說，蔡正元一輩子也只能酸。謝長廷則趕緊緩頰，稱「不要這樣講，就尊重就好」，姚則在一旁笑了出來。

媒體問謝怎麼看台北的選情？謝長廷說，民主社會就是還沒開票都不知道結果，有時候前一天慶祝當選，結果隔天掉眼淚也是有，「民主社會就是戰戰兢兢，打拚拉票，尊重人民到開票為止」，現在預測選情，就只是預測啦，沒有什麼意義。

蔡正元昨在臉書上酸姚文智辭立委後沒效果，「唯一的可能就是效法他的師父謝長廷，退出政壇但不退出台灣，繼續幹駐日代表」。

媒體問，謝長廷如何看待？他說，酸人的總是有，不必被綁住就不能前進，至少姚文智是很有勇氣地說到做到，「我認為也不容易」。謝說，「我們也不能在蔡正元嘴巴裡塞巧克力，叫他不要酸，變成甜的」。

媒體追問他昨在臉書po高雄政權有更迭徵兆是什麼意思？他說，「寒流夜襲吹發落，馬蹄何處必長紅」是禪師開悟的詩句，意思是韓流夜襲，到處都有韓魂、不同聲音，有可能是政權輪替前照，但也有可能是高雄覺醒機會。

此外，謝長廷也在保安宮前簽署兒子謝維洲發起的反造假、反霸凌連署。謝說，這次中國五毛網軍，介入假新聞假消息，強調台灣民主發展的關鍵，強調這是一場「真跟假」的戰爭；由於站出來可能反變成霸凌對象，表示他願意接受霸凌，不要讓導演歌星文化界再被霸凌。

(中時 )