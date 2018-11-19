韓流外溢受益者是柯P？沈富雄兩論點打臉綠媒老董

2018年11月19日 13:40 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

綠媒董事長吳子嘉日前指出，韓國瑜造勢的操作方式很像柯文哲，這種類柯P效益如果有外溢，「我個人認為柯文哲會因此得到利益，因為柯粉和韓粉會串連」。對此，民進黨前立委沈富雄不以為然，並針對兩論點打臉！

吳子嘉日前在政論節目《年代向錢看》指出，韓國瑜14日在岡山的造勢晚會，傳達非常高度的熱情，「這是一個很可怕的現象，代表韓國瑜的溫度非常非常高，民進黨一定要重視」。吳提及，韓國瑜造勢時操作的方式有一點類柯P效應，此時若有外溢，柯文哲會因而得利。因為這兩種效益的基礎是通的，基礎是相通的，柯粉和韓粉會串連，柯P會得到利益。

此外，吳子嘉說這場選戰結果會徹底顛覆台灣的政黨政治。他說民進黨不管怎樣都是在比較受傷的一方，但國民黨也沒有多大改變，即便國民黨贏了台中、高雄，但社會基礎跟政黨理念並沒有改變，只是佔到便宜，因為民眾討厭民進黨而獲得勝利，是建築在民進黨失敗上而不是改造成功上。吳說改變2018的政治態勢是靠所謂的白色力量，也就是就是年輕選民，同一個力量在2016讓民進黨執政，2014讓柯文哲打敗國民黨，同一個力量又推翻民進黨。

對於吳子嘉認為韓粉興起、柯粉更起，雙粉相疊，全國最大的贏家是柯P。沈富雄則認為韓起柯落，丁開始在後追趕，時間夠的話，甚至有可能超前，只是時不我予，僅剩四天，丁營如果狠勁不足，柯仍會小勝，「但要如吳董事長所言，柯得票超過50%，難矣！」

此外，沈富雄說吳董事長認為選後會政黨重組，柯、韓成為主導政壇的主力，他則認為國民黨將改造、民進黨會更生，韓國瑜會好好安份做市長。至於所謂「白色力量」，沈說經此一選，不成氣候了。

(中時電子報)