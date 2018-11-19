中正二分局一日連抓兩年輕車手 都稱受博弈公司雇用

中正二分局員警巡邏認真，一日逮兩詐騙車手。〔謝明俊翻攝〕

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中正二分局員警巡邏認真，一日逮兩詐騙車手。〔謝明俊翻攝〕

北市警中正二分局員警執勤認真，日前在轄區巡邏時，先後發現兩名詐騙車手行跡可疑上前攔查，當場在兩車手身上查獲多張金融卡、存摺，經帶回偵詢後　車手坦承才剛接受指示至atm提領現金後交給上手，警方詢後依法送辦。

本月16日中午，中正第二分局南昌所員警在巡邏時，在南昌公園內發現一名20歲陳姓男子形跡可疑，員警上前盤查，犯嫌經不起員警不斷詢問，一時心虛，於是坦承剛剛配合詐欺集團指示，至銀行提款機提領詐欺款項，陳男並當場交出6張人頭帳戶金融卡。

當天下午，中正二分局思源所員警另在公館商圈的便利超商內，發現另一名24歲的陳姓男子左顧右盼，行跡可疑，員警上前盤查後，發現陳某手中持有4張提款卡及5本存摺皆非本人，且無法交待提款卡為何人所有，陳嫌見事跡敗露，坦承為詐欺車手。

兩嫌分別由員警逮捕帶回調查，2名犯嫌都是應徵工作時，以為自己是受博弈公司雇用，負責提領賭資，但事實上是被詐騙集團所利用，負責提領詐欺款項。經員警說明後，2男皆表示相當後悔，為了蠅頭小利而鑄下大錯，本分局呼籲擔任詐騙車手不僅有刑事責任，還須面臨被害人求償損失，莫因小利從事違法勾當，警方定將全力偵辦，誓將詐騙車手查緝到案，請年輕人審慎選擇工作，避免身陷囹圄，得不償失。

(中時 )

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