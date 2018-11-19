台中》打危機牌！林佳龍喊出「搶救林佳龍！」投票率最關鍵

2018年11月19日 13:45 中時 盧金足

台中市長林佳龍19日強調，這次選舉關鍵就投票率，所以喊出「搶救林佳龍，才有進步大台中」。（盧金足攝）

台中市長林佳龍19日與市議員候選人陳世凱在烏大龍展開掃街拜票。（盧金足攝）

台中市長林佳龍19日與市議員候選人張家銨在烏大龍展開掃街拜票。（盧金足攝）

台中市長林佳龍19日與市議員候選人陳世凱、張家銨在烏大龍展開掃街拜票，晚間則到大甲日南慈德宮參加吳敏濟造勢晚會，鞏固海線選票，林佳龍強調，這次選舉關鍵就投票率

，所以喊出「搶救林佳龍，才有進步大台中」，不要停滯台中的進步，甚至走回頭路。

林佳龍近日狂掃海線地區，上午到烏日區車隊掃街，支持者拿著旗手熱情揮舞，爭相與林佳龍握手，也有住在高樓的民眾特地到陽台，對著林佳龍車隊手比著「2」號力挺。林佳龍下午也將到大肚、龍井進行車隊掃街。

對於昨天喊出「搶救林佳龍」，是不是怕投票率有問題？林佳龍說，選舉最後的關鍵，其實在雙方投票率高低，現在對方透過各種活動，甚至比較負面的選舉，已經凝聚支持者，預期投票率應該是高的，相對於綠營支持者，現在也要回流，最後的催票，其實就是最後的投票率決定勝敗，關鍵就是投票率，哪邊比較高，從這個角度來看，我們也很有危機感

媒體詢問大肚、龍井是立委顏寬恒選區地盤，如何全力拉票？林佳龍說，烏日、大肚、龍井過去都是邊陲，烏日副都心這幾年建設非常多，居民很有感，透過車隊掃街，讓巿民感受到城巿的進步。

「上次在這地區得票5成8！」林佳龍強調，這些年無時無刻在推動烏日副都心及周遭的發展，相信政績看得見，選民就會用選票來肯定我們台中巿府，過去大肚山相對落後，現在充滿希望，有信心在這個地方開出最好的票。

林佳龍說，這區兩名議員候選人陳世凱跟張家鞍聯合競選，大肚、烏龍選區足以讓兩席全上，他們兩位透過聯合看板、聯合政見、聯合造勢，希望兩席全上，巿長也可連任。

對於今日公布第第三支CF《選擇台中》，林佳龍說，選舉就是選賢與能，希望回歸到最核心的價值，進步的台中、認真的巿長。

影片回顧他從14年前來台中，2005年參選開始，從沒當巿長到當選巿長，一路走來，始終如一，從2005年參選時，在車上看資料的畫面，到2006年成立巿政辦公室，2007年勘災跟人民同甘共苦，2008年展開連續十年身心障礙者真情之旅。

林佳龍說，過去這4年擘畫大台中進步的畫面，他選擇堅持，選擇不放棄，選擇跟人民在一起，最後我們的訴求是一點一滴和人民一起，實現城巿的美好。

林佳龍說，整個選戰主軸，連續三支CF，第一支是《我的名字》，第二支主題《為你驕傲》，到現在是《選擇台中》，可以說是三部曲，希望林佳龍與台中連結，透過進步的台中

、認真的巿長，讓人民能夠投下支持的一票。

(中時 )