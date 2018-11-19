接見拔河國手 蔡英文：手上的繭比金牌更閃亮

2018年11月19日 14:14 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天接見2018世界室外拔河錦標賽我國代表團指出，她還記得選手們手上的繭「比金牌還要閃亮」。台灣現在正面臨許多國際壓力，體育是帶領台灣突破外交困境最好的方式之一。選手們的傑出表現，讓台灣持續被看見。

近年來我國的拔河代表隊，在國際賽事場上的表現都相當亮眼，2017世界運動會締造了女子4連霸佳績，今年9月的「世界室外拔河錦標賽」，更締造女子5連霸的優異表現，我們代表隊一共獲得了5金、1銀、1銅的好成績。

蔡英文指出，拔河的訓練過程很辛苦，從一開始雙手破皮、痛到掉淚，到長滿厚厚的繭，忍痛練習、忍痛比賽，磨練出堅強的意志，不斷挑戰極限。選手們手上的每一道傷口，都代表著堅毅、勇敢的精神，更成就了每一場賽事都有優異的表現。這也是運動家的精神，努力到最後一刻，不放棄、不氣餒。

她說，拔河是一項考驗團隊默契的運動，需要同心協力合作，才有勝利的可能。大家一起練習、一起面對成敗，任何困難、瓶頸都一起度過，相信這些都會在選手們的人生中，留下難忘的回憶。

蔡英文表示，台灣現在正面臨許多國際壓力，體育是帶領台灣突破外交困境最好的方式之一。每一位運動員的奮力表現，都有助於台灣在世界上嶄露頭角。「我們可以很有自信的說，因為選手們的傑出表現，讓台灣持續被看見」。

她也期許選手們在未來的運動生涯繼續有優異表現，用盡全力，讓自己、讓台灣在國際舞臺上發光發熱。

蔡英文也主動談到景美女中拔河隊教練郭昇的病情，她說，前陣子體育署長高俊雄才去看過他，她請高署長務必要給郭教練最多的協助，並祝福郭教練早日康復，回到練習場與大家一起努力。

(工商 )