一路蹭到台北！ 鄰座正妹慘遭「鹹豬肘」撞奶摸腿

2018年11月19日 13:53 中時 張穎齊

蹭奶癡漢！郭姓男子（57歲）今年4月間，從彰化搭乘客運到台北時，眼見鄰座的22歲火辣妙齡女子上圍豐滿，色心大起，假意向辣妹攀談時，手肘不時頂撞她的巨乳，還伸手觸摸她的雪白大腿，嚇得正妹花容失色。基隆地檢署依違反性騷擾防治法將郭男起訴後，2人事後達成和解，女子選擇撤告。

檢警調查，郭男當天下午4時許，從彰化二林監獄公車站搭乘客運返北，看到1名女子年輕貌美、年幼可欺，故意坐到她的旁邊外側座位，並用行李塞進大腿內側，想藉此擋住女子出入，隨後假意攀談，用手臂指著窗外詢問的方式，手肘頂到女子的右胸部2次得逞。

郭男見辣妹沒有做出劇烈反彈，食髓知味，又故意張開自己的大腿，藉此觸碰到辣妹的修長美腿，又拿出大型地圖張開放在自己的大腿上，左手不安分地從地圖下方慢慢摸向女子，手掌順勢貼住她的大腿得逞，辣妹當場嚇得掀開地圖，制止郭男的鹹豬手。

而郭男這一系列的「頂胸摸腿」舉動，一路從彰化進行到台北，過程竟長達4小時，直到抵達台北轉運站後，辣妹才向司機要求報警，警方便將郭男移送基隆地檢署偵辦，檢方也依違反性騷擾防治法起訴郭。

日前基隆地院審理時，郭男則與辣妹當庭達成和解，女子撤回對郭男的告訴，地院則不受理判決。

(中時 )