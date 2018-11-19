台南》民進黨市黨部推負面文宣 市議員候選人趙昆原控抹黑

台南市議員候選人趙昆原率支持群眾到民進黨新營黨部抗議抹黑。(莊曜聰攝)

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趙昆原痛批民進黨到了選舉只會用奧步。(莊曜聰攝)
趙昆原按鈴申告民進黨黨部違反選罷法。(莊曜聰攝)

台南市市議員第一選區民進黨提名4人，喊出全壘打，競爭激烈，被視為衝著現任無黨籍議員趙昆原而來，選情緊繃，趙昆原今天午間率支持群眾前往民進黨新營黨部抗議，秀出民進黨市黨部散發指稱他是黑金黑道、政治變色龍的文宣，痛批民進黨每到選舉就用奧步，並到台南地檢署新營辦公室按鈴申告。

民進黨台南市黨部近日透過夾報派發文宣，指出第一選區市議員候選人趙昆原「選前選後變很大」、「選前承諾配合黨團，選後見利忘義投給李全教」、「綠軍還是黑金，鄉親要認清」等，與日前指莊玉珠、蔡秋蘭、陳朝來的「背骨」文宣類似。

市議員候選人趙昆原痛批，民進黨一到選舉就只會用奧步，日前他在台灣之友市長候選人座談會中，向代表黃偉哲前來的議員邱莉莉要求，若黃當選後保證凍漲房屋稅、老人年金提高到3000元及65歲以上免健保費問題，沒想到會後就收到支持者轉傳邱莉莉在臉書上影射他是黑幫、魚肉鄉民等負面言論。

近日民進黨市黨部又推出負面文宣，讓他忍無可忍，趙昆原說，他從基層出身，為民主及地方建設努力，只因為在議會反對民進黨團提出的如漲房屋稅、國際蘭展遷移等違背民意的政策，就被抹成黑道，他直指「新潮流派系也太可怕！」他率領逾百支持者拉著布條到民進黨新營黨部抗議，並到地檢署按鈴申告，以正視聽。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青則回應，2014年選舉期間，賴清德曾不顧一切到趙的競選總部相挺，他答應配合黨團運作，選後卻不配合，甚至在賴清德對抗李全教拒入議會的關鍵時刻還公開反對，應受選民公評，明明心裡有數還來抗議，不知道是否有選舉操作的目的。

(中時 )

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