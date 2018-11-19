波音又挨罵 獅航空難可能因機師訓練不足？

2018年11月19日 14:01 中時電子報 吳映璠

波音公司及美國聯邦航空總署7日才發布警訊，指出737 MAX 8、MAX 9型客機可能普遍存在攻角感測器感應錯誤問題，不久印尼獅航罹難者家屬狀告波音，指該機型安裝新安全系統後並未告知航空公司，導致機師訓練不足，波音隨後發表聲明澄清新安裝部分已全寫在飛行手冊裡，不過現在有越來越多機師及專家出面反駁，稱事先不知情，也讓波音在這場空難中的立場更形艱難。

許多機師事先並不知道波音737 MAX 8機型安裝了新安全系統。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，波音737 MAX 8機型最大特色之一就是搭載了「機動特性增強系統，暫譯」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS），這是一個防止飛機在空中失速的裝置，如果裝置偵測到飛機飛得太慢、下墜，或是有失速可能，系統會自動將飛機機頭壓低。

儘管這是一個安全裝置，但問題是很多飛行員並不知道飛機上安裝了這個系統，獅航運營主管西拉拉希（Zwingli Silalahi）就指出波音並沒有要求機師針對MAX 8機型作額外訓練，甚至MAX 8的飛行手冊上也沒有說明這項裝置的操作守則，「所以我們沒有針對這個特殊狀況作訓練」。

安柏瑞德航太科技大學（Embry-Riddle Aeronautical University）教授瓦薩（Bijan Vasigh）也指出，「通常，新機型開始服務前，即便是屬於同一家族，航空公司都應該送機師去受訓。」他表示，這些訓練通常僅維持幾天，不過卻能讓飛行員有充分時間熟悉新裝置的特性及作用方式。

曾任美國運輸部督察長的施亞佛（Mary Schiavo）指出，波音737機隊的最大賣點是，機師如果曾經接受過737家族其中一種機型的飛行訓練，日後要轉換到其他機型會相對容易，她認為波音很可能低估了通知客戶這項系統改變的重要性。

儘管包括獅航、美國航空等國際航線機師都表示空難前並未收到系統的更新通知，不過波音卻堅稱相關的操作守則早就寫在飛行手冊裡，CNN表示曾向波音索取原始版手冊，波音卻未回應這項要求。

(中時電子報)