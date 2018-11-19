深夜鬆口談「那一天」 炎亞綸坦言：變得不太容易相信人

炎亞綸深夜發文抒發心情，坦言在被爆疑似劈腿的那天之後，變得不容易相信人。(中時資料照片)

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中時電子報

男星炎亞綸月初捲入劈腿疑雲，事件後他首度露面，出席自己的生日會，在歌迷面前三度落淚，但堅強表示會「抬頭挺胸面對」，讓人相當不捨，而明天是他的33歲生日，他凌晨在臉書寫下千字文，鬆口提到11/7那天，坦言在那之後，「也許我會變得不太容易相信人，也許我會開始漆上一些些的保護色」，足見心情、生活都大受打擊。

炎亞綸生日前夕發出千字長文，貼出生日會當天的照片，感謝眾粉絲「謝謝你們從只是支持偶像到願意認識吳庚霖」，也跟粉絲道歉「對不起我有時不愛惜自己讓自己滿是傷痕」，炎亞綸表示自己一直不是個很懂得交朋友、沒有傑出交際手腕的人，他為此困擾過，直到某天決定坦率以對，「即使真心不見得一定換得到真心，我還是決定用盡量誠實的自己坦誠的和人交朋友」。

他接著提到「十一月七號」，那正是週刊報導爆料他疑似「劈3男」的那天，顯然為此大受打擊，坦言在這之後自己應該會變得不太容易相信人，但是「我依舊沒辦法戴著面具和人交談」，覺得接下來有一陣子自己也許會低著頭走路，不敢跟人對到眼，可是「我絕對不會埋藏在自己的脆弱裡」，如今不願再多說，是不想再給吵雜的世界增添太多的互相傷害，「與其用仇恨看世界，我選擇讓愛引領我走向前」。

炎亞綸表示唯有愛，才識一切困苦的良藥，也因此即使現在自己很赤裸而不那麼堅強，「但我卻感受到很多的愛幫我擋住很多冰冷的言語」，也說這個生日讓他很難忘，但也因為有粉絲、朋友跟家人的陪伴，讓他更覺得自己很幸運，更懂得珍惜一切。

(中時電子報)

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