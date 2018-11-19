防堵非洲豬瘟侵台　林聰賢視察邊境檢疫措施

2018年11月19日 14:04 中時 陳麒全

行政院農委會主委林聰賢19日上午前往桃園國際機場視察，了解快遞輸入貨物通關檢查，以及邊境檢疫措施。（陳麒全攝）

目前快遞貨物運送網購物品，加強X光機的檢查及檢疫犬偵測。（陳麒全攝）

目前快遞貨物運送網購物品，加強X光機的檢查及檢疫犬偵測。（陳麒全攝）

農委會主委林聰賢（左二）和臺北關關務長陳依財（右一）19日上午前往遠雄快遞機放倉巡視「非洲豬瘟疫」查緝情形。（陳麒全攝）

為了防堵非洲豬瘟疫情擴散，行政院農委會主委林聰賢19日上午前往桃園國際機場視察，了解快遞輸入貨物通關檢查，以及邊境檢疫措施，他表示，疫區肉品透過貨流進入台灣涉及法令刑責問題，民眾勿以身試法。

大陸非洲豬瘟疫情今年8月3日開始在中國蔓延，已擴及19個省市自治區，多達74個案例，且疫情持續擴散，傳播至我國的風險也劇增。由於兩岸交流日益頻繁，電子商務網路購物風行，由中國大陸網購肉類產品，再經快遞貨物運送台灣，引入非洲豬瘟的風險也日益增加。

林聰賢表示，中國大陸目前被列為非洲豬瘟疫區且疫情蔓延嚴重，但許多民眾仍會透過電子商務的網路通路購買的中國大陸肉製品，不管是由個人攜帶或透過貨物進口方式，其實都違反「動物傳染病防制條例」規範，只要被海關查獲，民眾都須面臨罰責。

林聰賢指出，這些內含肉製品的貨物由疫區進口遭查獲後，將移送地檢署調查，可處7年以下有期徒刑或併科新台幣300萬元以下罰金，即使是緩起訴或不起訴，由於未申報，仍須處5萬元以上、100萬元以下之罰鍰。另外，因為事涉走私，因此民眾只要檢舉確認後，最高可獲得獎金500萬元。

林聰賢強調，「防疫是全民工作」，未來將跨部會進行合作，將疫情阻絕於境外，也提醒民眾，在兩岸交流經商若進入疫區的養豬場需如實申報，以進行隔離檢疫等基本工作，如此才能完整的保護台灣養豬產業。

動植物防疫檢疫局表示，目前在管控網購國外肉品寄送台灣作業上，將持續與財政部關務署合作，針對快遞貨物運送網購物品，加強X光機的檢查及檢疫犬偵測，日前也已行文給所有電子商務平台，並下架中國豬肉加工製品，透過政府與民間攜手聯合防疫。

(中時 )