台南》空汙嚴重 議員候選人建議教室添購空氣清淨機

南區議員候選人林志文口罩文宣品搶手，提出清淨空氣教育政策。（林志文競選團隊提供）

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中時
程炳璋

南台灣10月至隔年3月是嚴重空汙季，今年適逢選舉，發送口罩成為最搶手實用的選舉文宣品，台南市南區議員候選人林志文關注學校空汙問題，認為台南市每間學校教室都該添購2台空氣清淨機，保障孩子健康。台南市教育局學輔校安科回應，此案牽涉經費且須兼顧安裝的安全性，需進一步評估與研究。

南台灣的空氣品質指標近年每逢秋冬就飆升，根據環保署AQI指數，台南市今年10月底首次出現「紫爆」等級（非常不健康）的空品指標。台南市環保局一度出動所有灑水車在全市道路灑水減少揚塵。

今年正逢選舉，各候選人競選文宣品以帽子、扇子與口罩為主，台南空汙嚴重，口罩成為選民最實用的選舉小物。

林志文發現自己的口罩文宣品很搶手，體認空汙的嚴重影響，不但支持反空汙公投，並提出清淨空氣教育政策，他認為市政府應編列預算，購買空氣清淨機給學校使用，以每間教室兩台空氣清淨機最佳，提供學生在校園健康求學的環境。

他認為購買空氣清淨機雖只是治標不治本，但現階段政府還無法改善空氣品質指數惡化時，能保護學生，減少身體健康傷害。

台南市教育局表示，此案因牽涉經費且須兼顧安裝的安全性，需進一步評估與研究。目前防範校園空汙作法仍以掛警示旗，在紅害以上等級時，建議學生與老師戴上口罩並減少或取消戶外活動。

(中時 )

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