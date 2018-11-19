國際旅展周五開幕 香格里拉推37折餐券

2018年台北國際旅展將在本周五於南港展覽館盛大登場，一連展出4天至下周一。 圖／台灣觀光協會提供

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2018年台北國際旅展將在本周五於南港展覽館盛大登場，一連展出4天至下周一。 圖／台灣觀光協會提供

2018年台北國際旅展將在本周五盛大登場，一連展出4天，除邀請多位藝人、網紅分享攝影訣竅，也有熊本熊等吉祥物大遊行活動，還首次推出旅展按摩體驗，讓展場更適合親子遊憩。另外滿額換福袋活動每日限量1000份，主辦單位祭出機票、五星旗飯店住宿券、Dyson吸塵器等大獎，各大飯店業者也推出超值好康餐券，最低打至37折。

台北國際旅展將於本周五（23日）至下周一（26日）在南港展覽館一館一樓、四樓展出，台灣觀光協會今年對焦旅遊攝影主題，邀請到環遊世界一年的藝人浩子到場分享他的流浪之旅，另外邀請旅遊作家冒牌生、劉克襄、攝影獎常勝軍Erica到場傳授旅遊拍攝祕技。

今年有多家五星級飯店推出超值旅展優惠，餐券優惠為37折至71折。包括香格里拉台北遠東國際大飯店推出京料理雙人饗宴午晚餐，原價7805元，打37折後為2888元；老爺酒店聯合餐券原價3160元，打5折後為1580元，並有買二十送一的優惠；神旺大飯店的潮品集羊肚菌龍蝦鮑魚套餐券原價1849元，打53折後為980元。

主辦單位鎖定親子族群，特別在展場規劃親子體驗區，分為圖書閱讀區、桌遊區、溜滑梯遊憩區，還首度提供5分鐘按摩體驗，讓逛累的民眾可以放鬆片刻。旅展現場也設有美食胖卡專車，中式、西式、日式餐點應有盡有，呼應本次旅展的「旅遊嘉年華」主軸。

為讓嘉年華熱鬧演出，每日下午5點皆有吉祥物大遊行，包括超人氣熊本部長─酷MA萌（KUMAMON）、觀光局的歐熊組長、大江戶草莓少女等。另外主辦單位推出滿額送福袋活動，每日限量1000份，只要憑當日旅展消費滿1500元以上發票或門票票根一張，就可兌換。

福袋獎項多元，還有全球不限航點來回機票、知名五星級旅館飯店住宿券、Dyson產品、品牌行李箱等，在旅展消費超過5000元，還加碼贈送限量折傘，數量有限、送完為止。

(中時 )

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