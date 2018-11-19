滅韓流 農委會火速撤換豐年社長汪文豪

圖為前豐年社社長汪文豪(翻攝自汪文豪臉書)

友善列印
中時電子報
、陳怡如

「韓流」導致部分農會系統倒戈，衝擊民進黨南部票倉選情，農委會上周突撤換旗下財團法人豐年社社長汪文豪，傳出是因為豐年社為雲林斗南鎮農會出書，而農會剛卸任的總幹事張有擇代表國民黨競選斗南鎮長，汪因此被批「幫人助選」，遭農委會施壓離職。

張有擇昨在「斗南鎮農會安全食材守護者」的臉書粉絲團po文，指今年適逢斗南鎮農會100週年，因此去年就邀請豐年社長汪文豪協助出書，記錄斗南農會近2、30年的努力及發展，日前舉行新書發表會，會中並沒有提到他個人的競選政見或私領域的建樹，但汪卻因出席新書發表會並發表感言，被扣上「幫人助選」的罪名，被迫離職。

張有擇不僅代表國民黨競選斗南鎮長，也聲援高雄巿長候選人韓國瑜，張有擇針對汪文豪被請辭一事，痛批為了選舉有必要這樣扭曲人性、波及無辜嗎。

豐年社是農委會旗下的財團法人，長期以來發行農業技術及推廣等相關刊物，包含《豐年》、《鄉間小路》雜誌、農業專業書籍等，另還經營網路媒體平台「農傳媒」，是農委會重要的政策宣傳管道。

汪文豪低調表示，他已辭去豐年社的工作，但對請辭原因未做說明。

農委會公關科則回應，針對豐年社社長換人一事還要詢問後再回應。

(中時電子報)

汪文豪被批「幫人助選」，遭農委會施壓離職。(翻攝自斗南農會臉書)
「玫瑰就是玫瑰」前文化部長龍應… 東航即將新開上海—倫敦蓋威克航…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。