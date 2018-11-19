滅韓流 農委會火速撤換豐年社長汪文豪

2018年11月19日 14:21 中時電子報 莊楚雯 、陳怡如 、陳怡如

「韓流」導致部分農會系統倒戈，衝擊民進黨南部票倉選情，農委會上周突撤換旗下財團法人豐年社社長汪文豪，傳出是因為豐年社為雲林斗南鎮農會出書，而農會剛卸任的總幹事張有擇代表國民黨競選斗南鎮長，汪因此被批「幫人助選」，遭農委會施壓離職。

張有擇昨在「斗南鎮農會安全食材守護者」的臉書粉絲團po文，指今年適逢斗南鎮農會100週年，因此去年就邀請豐年社長汪文豪協助出書，記錄斗南農會近2、30年的努力及發展，日前舉行新書發表會，會中並沒有提到他個人的競選政見或私領域的建樹，但汪卻因出席新書發表會並發表感言，被扣上「幫人助選」的罪名，被迫離職。

張有擇不僅代表國民黨競選斗南鎮長，也聲援高雄巿長候選人韓國瑜，張有擇針對汪文豪被請辭一事，痛批為了選舉有必要這樣扭曲人性、波及無辜嗎。

豐年社是農委會旗下的財團法人，長期以來發行農業技術及推廣等相關刊物，包含《豐年》、《鄉間小路》雜誌、農業專業書籍等，另還經營網路媒體平台「農傳媒」，是農委會重要的政策宣傳管道。

汪文豪低調表示，他已辭去豐年社的工作，但對請辭原因未做說明。

農委會公關科則回應，針對豐年社社長換人一事還要詢問後再回應。

(中時電子報)