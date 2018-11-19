東航即將新開上海—倫敦蓋威克航線 早鳥票9千元起

東航A330-200客機。圖：中航提供

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東航計畫於2018年12月7日開通上海浦東—倫敦蓋威克國際航線，為旅客赴英國倫敦出行提供了多樣的選擇。開通倫敦蓋威克航班後，包含倫敦希斯洛機場航班，東航倫敦將增至每週十班，提供台灣出發早鳥票未稅優惠價九千元起。

上海浦東—蓋威克航線的航班號為MU201/2，採用空中巴士330-200系列機型執飛，每週執行3班，班期為週二、五、日。去程MU201航班01:45從上海浦東機場起飛，06:30到達蓋威克機場。回程MU202航班週二12:00、週五11:50、周日12:10從蓋威克機場起飛，次日07:30到達上海浦東機場。

倫敦有五大國際機場，除了旅客比較熟知的希斯洛國際機場外，還有蓋威克機場、斯塔斯特德機場、盧頓機場、倫敦城市機場，分佈在倫敦的東南西北方向，將倫敦連向世界各地。蓋威克機場的優勢在於離市中心近，有多班次火車直達機場，車程只需半小時，進出省時省力。

上海浦東—倫敦蓋威克航線的開通，表明東航進一步加強了歐洲航線，尤其是在英國航線上的運力投放，不僅方便了來往英國之間的旅客，更通過上海浦東—倫敦蓋威克兩點之間的連接，延伸出更多的中轉聯程線路，為東航的樞紐建設提供更多有價值的航線。

東航台灣出發前往倫敦亦推出90天前早鳥優惠台幣9,000元起(未稅)，商務艙亦推出超值兩人優惠52,250元起(未稅)，東航歐洲飛航十個熱門城市，包含倫敦(希斯洛/蓋威克)、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹、羅馬、馬德里、布拉格、莫斯科、聖彼得堡*、斯德哥爾摩*。

(工商 )

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