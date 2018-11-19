新竹》新竹市長肉博戰 掀藍軍棄保效應

前市長林政則（中）17日出席謝文進「市民最大」造勢晚會，與力挺謝的眷村里長合影。（羅浚濱翻攝）

友善列印
中時
羅浚濱
謝文進「市民最大」造勢晚會湧進超過1萬8千支持者，有不少眷村和藍營入士，不分藍綠吶喊支持謝文進。（羅浚濱攝）

新竹市長選舉進入激烈肉博戰，無黨籍謝文進和民進黨林智堅兩大陣營，周末分別舉辦大型造勢活動拚場，以人數而言，謝略勝一籌，並把保持「佛系」的國民黨許明財邊緣化，極有可能擴大形成藍軍棄保效應。

前新竹市長林政則是國民黨指標性的人物，在藍軍深具影響力，在謝文進宣佈參選後，兩人合體拍攝CF宣傳，從選戰開打至今，林政則並未有實際支持謝明財的舉動。

謝文進17日「市民最大」造勢晚會，現場湧進超過1萬8名支持者，有不少眷村和藍軍人士，超越藍綠一起激情吶喊，林坐台下雖未上台發言，但已表明一切盡在不言中。

爭取連任的國民黨市議員段孝芳和武功里長陳海鋒等眷村里長，強調他們是忠貞黨員，並未背叛國民黨，市長要選對的人，選會當選的人，要擊敗民進黨林智堅，唯有謝文進，引起全場「棄許保謝」的激情。

林智堅18日舉辦的「香山大團結」萬人造勢大會，與蘇貞昌、鄭文燦、林右昌合體「會做事連線」，穩固林在香山大本營的票源外，林陣營識別系統不用綠色，改用橘色，外套改穿藍色，看板不用民進黨黨徽，避開藍綠對決。

許明財陣營採攻謝文進，不打林智堅的策略，在西區支持非國民黨籍市議員候選人，也讓段孝芳和眷村里長們公開挺謝文進合理化。

許明財的「佛系」戰法，讓很多藍營選將看得「霧煞煞」，隨著謝文進和林智堅兩大陣營萬人造勢拚場後，最後這幾天極有可能擴大藍軍「棄許保謝」的效應。

(中時 )

台北》開鍘陳景峻？洪耀福：管轄… 民進黨若輸掉高雄 日媒：將危及…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。