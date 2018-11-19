高雄》民進黨若輸掉高雄 日媒：將危及小英2020總統連任之路

2018年11月19日 14:18 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，國民黨在其高雄市長候選人韓國瑜的帶領下，響起反攻的號角，更讓民進黨重兵回防高雄，本是決戰中台灣，竟成為決戰南台灣。如果民進黨真的高雄崩盤，日媒觀察，將危及總統蔡英文2020總統連任之路。

據日本媒體《日本經濟新聞》報導，今年的縣市長選戰，蔡英文和民進黨意外在南部陷入苦戰，連鐵票區高雄都有可能翻盤。而造成這股反攻號角的源頭便是韓國瑜。

韓國瑜以空降之姿竟在高雄造成旋風，究其原因，因為韓國瑜說出高雄真實的現況：「又老又窮」，這句話引起許多高雄市民的共感。《日本經濟新聞》訪問一位在煉鐵廠工作的高雄居民林佳蓉，她認為韓國瑜會讓人感覺他能將不可能化為可能的期待，她更感嘆，許多朋友也到北部工作，因為比較有發展，她這次要投票給能改變現狀的候選人。

而韓國瑜喊出「這次市長選舉，是民眾對民進黨投下不信任票」，更動搖對民進黨不滿的選民之心。蔡英文和民進黨執政後，對內在爭議政策上，如年金改革和勞基法的改革上，民進黨最終在既得利益者的反彈下被迫妥協，造成年輕世代的失望和不滿。對外則是面對大陸的打壓，在失去五個邦交國的情形下，民進黨也端不出改善的策略。

因此，民進黨在這場選戰中便處於劣勢的狀態，但如果民進黨真的輸掉高雄，蔡英文恐怕將面臨黨內逼宮的壓力，更動搖蔡英文2020總統大選連任之路。這種出乎意料的結果，恐怕不是民進黨所願意見到的結果，因此民進黨一定會在選戰最後一周盡所有能力，守住高雄。

(中時電子報)