婦人不當服中藥中毒 醫生：應找專業中醫師

梁育彰則表示，川烏與附子是同一種植物，川烏是毛茛科植物川烏頭的塊根，附子是川烏頭的子根，烏頭的塊根含有烏頭鹼、美沙烏頭鹼、烏頭次鹼，都是毒性很強的雙脂類生物鹼。（張亦惠翻攝）

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嘉義一名81歲歲張姓婦人因長年務農、筋骨痠痛，子女特地去中藥房依照藥方購買含有川烏、草烏等中藥材回家煎煮給母親服用，孰料卻出現噁心、嘔吐及心悸，趕緊至大林濟醫院急診，由心臟內科醫師救治後，總算恢復健康。嘉義大林慈濟醫院藥學部梁育彰組長提醒民眾，留心藥材來源，對於含毒性的中藥材需經適當的炮製方法才能避免中毒。

張婦上午服用一劑後感覺痠痛逐漸緩解，晚上又服用一次，服用後約一小時開始出現噁心、嘔吐、心悸、全身無力的症狀，愈來愈嚴重而被送到急診室，因婦人有心律不整的情況，趕緊住進加護病房。 心臟內科李易達醫師表示，婦人的心電圖顯示有頻繁的心室性心律不整，透過藥物治療8小時後，心跳逐漸平穩。

李易達指出，曾有一名54歲男子，經友人介紹治療糖尿病的中藥秘方，至中藥房購買含有附子的中藥材，服用30分鐘後，上半身開始感覺麻，合併出現噁心、嘔吐、心悸、無力等而來急診，這2起個案都是因烏頭鹼成分所引起的中藥中毒，造成心室性心律不整。

梁育彰則表示，川烏與附子是同一種植物，川烏是毛茛科植物川烏頭的塊根，附子是川烏頭的子根，烏頭的塊根含有烏頭鹼、美沙烏頭鹼、烏頭次鹼，都是毒性很強的雙脂類生物鹼，藥用時必須經過炮製以減少總生物鹼及雙脂類生物鹼的含量，使用前建議至少煎煮一小時以上來降低毒性。

梁育彰提醒，生病時不隨意購服來路不明藥品，停止「病急亂投醫」的作法，為了自己的健康，看中醫應找專業中醫師、藥師，用藥也需遵照藥師的衛教及正確煎煮方法，謹慎斟酌使用，假如不幸中毒，應立即就醫。

(中時 )

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