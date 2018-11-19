陸071型兩棲艦東海演練 8年秘密曝光

2018年11月19日 14:31 中時電子報 楊幼蘭

卡-31預警直升機

解放軍東部戰區海軍登陸艦支隊近日舉行對空，對海與對岸實彈射擊訓練，而海軍出動了「沂蒙山」號船塢登陸艦在東海演練。

儘管中國版氣墊登陸艇（LCAC）也出現在這次軍演中，但鳳凰網軍事評論19日指出，其中最值得關注的，卻是首次在071型兩棲艦上公開起降的卡-31預警直升機，顯示解放軍兩棲艦隊開始具備預警能力，也揭開了隱藏8年的秘密。

「遼寧」號航母服役初期，受制於滑躍起飛方式，類似E-2C的固定翼艦載預警機一直是解放軍可望而不可及的裝備。面對中國艦載海軍航空兵對預警能力的迫切需求，幾放軍從2010年起，分批引進了9架俄製卡-31預警直升機，並參照法國技術，研發了直-8AEW型預警直升機。但有意思的是，直-8AEW在「遼寧」艦上進行有限起降測試後，就沒了下文，而卡-31更是從未在中國自製航母上起降，因此中國預警直升機的配屬問題始終是個謎。

然而，在解放軍第2艘航母基本上確定裝彈射器，自製固定翼艦載預警機全尺寸模型在武漢航母樓的照片中，早已非正式公佈的情況下，捨棄預警直升機，轉而發展更強裝備是正確的。那解放軍在預警直升機上的努力是否白費了呢？「沂蒙山」號這次在東海演習中，提供了出乎意料的答案。

從卡-31進入中國至今，相關的起降測試一直在驅護艦的直升機甲板上進行，即使「遼寧」艦服役後，也沒有進行過航母起降測試。而這次在「沂蒙山」號上的起降顯示，也許從一開始，中國引進預警直升機，就不是要供航母，而是要給兩棲艦使用。

而在卡-31之後，直-8AEW的研發重點，除了採用中國自製新型相控陣預警雷達之外，就是解決卡-31預警雷達無法進行360度周視掃描的缺陷，因此幾放軍在預警直升機領域的研發，並未受到航母預警機選型的影響。

中國軍網公佈的照片顯示，「沂蒙山」號這次搭載了2架卡-31預警直升機，並進行雙機編隊飛行。按照071型兩棲艦2-4架直升機的搭載數量來看，「沂蒙山」號這次可能搭載了2架卡-31+2架直-8。

卡-31最大探測距離為180公里，能同時探測150-200個目標。儘管雷達天線不能進行360度周視探測，但如果靠2機協同探測，則能徹底滿足探測範圍內的全方位預警。分析指出，照片顯示，卡-31的雙機編隊或許已成為071型兩棲艦的固定配備。

因此，分析認為，「沂蒙山」號派出的2架卡-31演練了兩棲作戰中的全方位預警，能向「沂蒙山」號上的兩棲作戰指揮中心傳輸戰場上敵方的戰艦，戰機與登陸場上的即時情報。

(中時電子報)