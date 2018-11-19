新北》市議員候選人曾進益帶領民眾騎單車 感受土地之美

新北市議員候選人曾進益愛運動，日前舉辦單車繞行活動帶領民眾一起認識土地之美。(許哲瑗翻攝）

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騎著腳踏車一起向前衝！選戰進入黃金倒數，民進黨新北市議員候選人曾進益17日舉辦「曾進益向前衝，大家做伙行」活動，邀請愛運動的民眾一起騎著腳踏車，沿著土城、樹林、三峽、鶯歌繞行，感受這片土地的美麗，吸引許多民眾爭搶報名，大力支持。

有「190」之稱的曾進益，曾任2屆土城市民代表，也曾在立法委員吳琪銘服務處擔任主任，從基層開始打拚開始服務，雖然8年前差2通電話沒通過黨內初選，但他仍親力親為親聽民意、關心地方大小事，憑著一股為民服務的熱忱走完這8年，今年獲得民進黨提名參選市議員，盼能在眾多實力堅強的老將中成功突圍，順利進入議會繼續為民喉舌，造福地方。

曾進益表示，為了建構新北市完整的自行車道，同時為未來新北城市自行車賽作準備，特別舉辦不一樣的競選活動，邀請民眾一起騎上單車，沿著土樹三鶯繞行，重新認識這片土地，看見台灣的美麗，最重要的是，「我會帶您看到土樹三鶯美好的願景，讓我們一起實現」。

活動現場，曾進益帶著民眾作熱身操，並檢查騎乘單車該有的安全裝備，40公里的路程一起「向前衝」，助理也利用臉書開直播，讓網路前的民眾也能看見大家打拚的模樣，一起認識這片土地，也看見曾進益為民服務的熱忱。

(中時 )

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