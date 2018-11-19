沙鹿學童運動遭人弄傷脖子 家長po文籲小心

2018年11月19日 14:35 中時 陳淑娥

北勢國小學童在學校代管的運18運動場跑步時，因不願意與白姓男子賽跑，竟遭弄傷脖子。（陳淑娥攝）

北勢國小代管的運18運動場是學生的活動空間，平常也對外開放，傍晚及夜間運動的人不少。（陳淑娥攝）

台中沙鹿區北勢國小學童18日在緊鄰學校的運動場遭弄傷脖子，家長緊急po文提醒民眾注意，經校方了解後指出，中年白姓男子與男童認識，因男童不願與他賽跑，白男出手拉扯弄傷脖子，並無猥褻情事，警方稱未接獲家長報案。

家長18日在臉書社群po文表示，孩子與同學到運動場，有名男子涉嫌猥褻他人，自己的孩子被弄傷脖子，而該男子也是同校的家長，找了對方理論，但卻答非所問，她提醒民眾要多加注意。不過，該文目前已遭撤下。

校長王慶祥表示，男童就讀5年級，傍晚近5點在運18運動場與同學打完籃球後，與另名棒球隊學生到跑道上跑步，當時天色未暗，運動的人不少，認識的白姓男子上前邀賽跑，男童不願意，白男出手拉扯弄傷脖子，留下紅腫痕跡，並未破皮或流血，男童則迅速離開現場，並無猥褻情事，同時白男也是學校孩子的家長。

王慶祥指出，男童隔天正常到校上課，情緒並無明顯起伏，這幾天會加強宣導學生安全，在遇到危險時應如何自保。王慶祥說，運18運動場由該校代管，因24小時開放，運動的人很多，由於運動場監視器已經老舊，將建議運動局將設備升級，以維護民眾的安全。

(中時 )