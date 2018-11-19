金門》縣長選戰「奧步」成焦點 楊、陳陣營激烈交火

2018年11月19日 14:33 中時 李金生

陳總部回應指楊陣營人馬在縣運會，也提著大袋、小袋文宣在場邊走動，並未遭人禁止。（陳福海總部提供）

金門縣長候選人楊鎮浯總部今（19）日痛批對手陳福海花公款印製「兩岸通水實錄」吹捧個人政績，毫不臉紅收割前人20幾年來努力成果，且以請假手段規避議會監督，又以縣長身分出席各種活動，大搞違反行政中立的「奧步」。陳福海總部則澄清沒這回事，回批誣指讓人啼笑皆非。

楊鎮浯競選總部指出，許多鄉親反應收到選舉公報時，發現其中夾帶陳福海縣長以公帑印製的「兩岸通水實錄」，封面印有陳縣長個人大幅彩照，內容更是大肆宣揚個人政績，將歷任縣長20多年努力成果當作個人功勞，毫不遮掩濫用行政資源與公帑，以縣府出版的「專刊」大作個人宣傳秀，這種縣庫通自家財庫的作法，只有「肆無忌憚」和讓人「瞠目結舌」可以形容。

楊總部並指出，縣議會開議期間，陳福海請假不出席，規避議會監督與質詢，卻以縣長身分到處「跑攤」，出現於各種活動與造勢場合，根本不將議會放在眼裡。

楊總部另指10月縣運會期間，也發生只允許陳陣營進入運動場內發送選舉文宣與飲用水，獨厚陳陣營而排擠其他候選人的情事，陳縣長挾其龐大行政資源與執政優勢，試圖以「奧步」影響選舉，也讓人看破手腳。

陳福海競選總部則回應，陳縣長依法請假，4年前選舉適逢議會開議，前縣長李沃士也是這樣做，且陳縣長請假期間，包括副縣長、秘書長和一級單位主官管也到會備詢，並無藐視議會的事實。

楊總部表示，將盡快就縣府的「兩岸通水實錄」夾帶選舉公報發送家戶一事，向縣選委會告發對手行政不中立。陳總部則未對此回應。

陳總部並回批楊陣營誣指縣運會期間文宣事件，說明在開幕與閉幕時，陳福海青年軍均到場替選手加油打氣，且在現場僅發送礦泉水給有需要的運動員，並沒有發放選舉文宣。

陳總部並說，體育場為開放場所，並未制止任何陣營進入，楊陣營的工作人員當天也提著大袋、小袋文宣在場邊走動，難道有人禁止嗎？所指內容令人啼笑皆非。

(中時 )