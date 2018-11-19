觀塘案強行過關 立委要凍環評1千萬預算

觀塘案在上月強行過關，立委要凍節環保署1千萬預算。（王思慧攝影）

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立法院衛環委員會今（19）日審查環保署明年度預算，立委王育敏批評，環保署在上月審查「觀塘第三天然氣接收站環差案」，竟不顧專家委員反對，就直接以政府代表多數決強行過關，環評制度疏失嚴重，要凍結預算1千萬。環保署表示，環評法修正草案在年底前會送委員會，希望不要凍結預算，最後決議先凍結1千萬，等環保署提出專案報告並經委員同意後，才能解凍。

觀塘案在10月8日由環保署環評大會審查，儘管當天前環保署副署長詹順貴一早請辭，甚至多達8名民間環委不出席表示抗議，但該案在達到法定開會人數10人出席下，以7票同意闖關成功，環保團體批評，這是環評史上最黑暗的一天。立委王育敏認為，環評大會委員出席相關規定有缺失，無法體現還評審查精神，因此預計凍結環保署綜合企畫預算1千萬元。

環保署綜計處處長劉宗勇表示，環評中相關出席人數跟表決方式都按照規定，且環評審查過程都有直播，過程公開透明，還會到環評內容當地辦理陳述意見會議。現在環評相關子法也修改完成，提升審查效益，年底前就會把環評法修正草案內容跟方向送到委員會，希望不要凍結預算。

王育敏表示，所有的改善、檢討、修正包含環評法修法方向都還沒看到，堅持一定要凍結，最後召委吳焜裕決議，先凍結1千萬預算，等環保署向委員會提出專案報告，經同意後始得動支。

(中時 )

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