新北》「從投開始」新北民政局推審判神劇催票

選戰倒數民政局推《從投開始》影片 陰間審判神劇強催票。（葉德正翻攝）

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中時
與民同行 從投開始

選戰倒數計時，民政局繼退出「選舉倒數，出來投票」系列美女貼圖後，19日再推《從投開始》短片，仿電影《與神同行》劇情，敘述凡人在陽世不投票，讓好人無法出頭，死後就會被「顏王」審判受懲罰，另類催票神劇情，引發許多網友瘋傳，直說超有梗。

民政局長江俊霆表示，先前推出的投票倒數貼圖，獲得熱烈迴響，很多民眾都對當天會看到哪位倒數美女感到十分期待，轉貼率及詢問度也很高。這次加碼推出的《從投開始》短片，從腳本構思、梳化、拍攝到後製，都是由同仁一起發想設計，希望大家看了能化成實際行動出來投票，讓一切美好從「投」開始。

為有臨場感，片子還特別到有陰曹地府的石門金剛宮拍攝，劇中陰間三使者帶亡者「王貴仁」接受「顏王」審判，細數生前功過，即使貴仁生前扶老太太過馬路6000次、撿垃圾3萬次、捐血1500次，但因投票0次讓好人無法出頭，最終還是功不及過，被顏王懲罰。片尾也不忘提醒大家「有投有保庇」，詼諧有趣的劇情，已經在網路不斷被討論與分享。。

江俊霆說，不管你是北漂、南漂，每一票都很重要，11月24日上午8點至下午4點，記得攜帶個人國民身分證、印章及投票通知要單，至戶籍地投開票所投下神聖的一票，讓好人出頭天，讓社會更美好。

(中時 )

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