海地官員投資台灣2000萬美金？台男被花25萬台幣換一袋痱子粉

2018年11月19日 15:15 中時 陳志賢

跨國金光黨詐騙集團成員1人分飾2角，佯裝是海地大使館官員、保全公司老闆，誆稱海地震災嚴重，欲投資台灣2000萬美金，先騙民眾墊付手續費2400元美金，之後派出外籍黑人車手佯裝保全公司人員，專程送裝滿行李箱的2000萬美金現鈔來台，再騙走民眾6000元美金，事後民眾打開行李箱發現全是紙張及痱子粉，始知受騙。台北地檢署依組織犯罪、詐欺罪嫌起訴外籍黑人車手。

起訴書指出，1個由黑人組成的跨國詐騙集團，自2016年12月起，集團成員1人分飾2角，佯稱是台灣友邦海地大使館官員「Thomas Joe」、「Lion Heart」保全公司法定代理人「Tim Joe Similo」，跨海以電子郵件認識劉姓男子後，向劉佯稱，因海地震災嚴重，駐台官員急欲將手中資金2000萬元美金投資台灣，並將女兒送來台灣讀書。

該名假官員請求劉男幫忙代收這筆2000萬美金，因官員有外交豁免權，將委託「Lion Heart」保全公司將錢送來台灣交給劉，願付3成佣金給劉，但由於2000萬元美金先送至大陸北京，若劉無法赴大陸領取，須先墊付手續費2400元美金。

去年4月，劉先電匯2400元美金至大陸後，詐騙集團聯絡劉，佯稱保全公司已派人專程來台，將裝滿投資款2000萬元美金現鈔的行李箱送來台灣，要求劉當面交付手續費6000元美金，去年7月雙方相約北市信義區咖啡館見面交款。

詐騙集團指示2名黑人車手赴約，交付行李箱，收取6000元美金，並簽發英文收據給劉。但劉一打開行李箱，發現裡面沒有錢，全是廢紙、痱子粉，始知受騙報警處理。

警方採集行李箱上的指紋及DNA，鑑定比對查出其中1名外籍黑人車手指紋，竟是警方列檔的國際詐騙集團嫌犯，因此將該名外籍嫌犯移送北檢偵辦。

(中時 )