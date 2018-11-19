影》為何韓國瑜愛唱《夜襲》？她以科學解釋殘酷真相

韓國瑜唱軍歌《夜襲》，也透露出自己有年紀了（圖／中時資料照）

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中時電子報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜在岡山造勢晚會上，與支持者們合唱《夜襲》後，意外讓這首軍歌爆紅，變成韓國瑜代表歌曲。連韓國瑜本人都爆料，自己是唱軍歌追到老婆的！但為何韓總對《夜襲》、《梅花》這些4、5、6年級生的歌曲情有獨鍾呢？對此，YouTuber理科太太曾拍過影片解釋，如同「老兵愛提當年勇」、「到KTV只點固定幾首歌」等現象一樣，其實和「記憶突點」有關。

「喜歡聽的歌曲，其實透露出你的年齡！」理科太太表示，「自我」和「記憶」是雙向的關係，特別是12至22歲是自我形塑期，人會藉由這時的記憶來刻畫自己是什麼樣的人。當青春期的記憶神經元非常活絡時，發生的事情、聽到的歌曲都就會被大腦畫下重點。所以一聽到那首歌，回憶就跟著冒出來了。

理科太太指出，10歲-30歲是記憶的高峰，也就是「記憶突點」，在這期間發生的事情，會特別深刻、一輩子都不會忘。所以長輩們總是能憶起自己的黃金年代發生什麼事，戀愛、分手、結婚、當父母等，但30歲以後的事就沒那麼有畫面。

因此聽到自己那個年代的歌曲，自然而然會想起當時的回憶，不管是快樂的還不快樂，都會記得特別清楚。這也說明了為了老人總是覺得年輕人的歌難聽，但老歌卻聽不膩，唱起軍歌特別有感覺、有共鳴。

(中時電子報)

理科太太 - 那些一秒讓你陷入回憶的懷舊神曲(youtube)

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