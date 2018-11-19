新竹》單親媽媽加油信 林智堅競選甘心不孤單

新竹市近來掀起橘子熱，林智堅競選總部每天都許多支持者送來橘子。（陳育賢攝）

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單親媽媽寫給林智堅的信，讓林智堅感動到紅了眼眶。（陳育賢攝）

新竹市近來掀起橘子熱，此源於市長候選人林智堅在直播吃橘而發酵，最夯的問候語更成「今天吃橘了嗎？」，此外，各種溫馨小禮也是不斷湧入林智堅總部，其中1封來自單親媽媽的信，暖心指數破表，讓林智堅團隊士氣大增，讓小智的選舉完全不孤單。

林智堅競選總部表示，日前在拜票途中，突然有位媽媽抱著小朋友遞上1封信給林智堅，內容寫道，「我是1個單獨撫養2個小孩的媽媽，但我一直不感到孤單，因為我住新竹，我住在幸福城市，我們的市長是林智堅。」感人的內容，讓林智堅非常感動，過去4年的努力被市民肯定，自己也不禁紅了眼眶。

林智堅表示，他會繼續努力打造適合孩子成長的兒童城市，讓所有爸媽都不孤單，他也因應這位媽媽說，「你有我們這個團隊，我們會一起支持大家，希望大家都不孤單，我們是1個幸福的城市。」

林智堅也感謝新竹市的爸媽長期以來對新竹市教育的支持，這幾年他感受到老師、校長、家長會在教育上的用心，市府團隊在教育上也投入許多經費，佔總預算將近4成，不僅推行新校園運動，還要幫國中小教室裝冷氣，希望所有家長放心，孩子交給他，他與團隊會全力照顧。

除了這封暖心書信之外，林智堅還收到許多市民的支持小禮，包括潤喉糖、林智堅666支持板板、手搖旗改造環保提袋、橘子造型氣球帽、橘子造型包子等，連到台北都有粉絲鎖定直播，抓準時間送上超大顆的改裝橘子，掀起1波粉絲創意比賽。

總部表示，還有1位5歲的小妹妹，先送上橘子，隔幾天又送上橘子「氣」水，要給市長集「氣」。另有華德福的學生，以蟬殼、小米篩、小紅春聯製成「蟬連成功」裝飾品，讓林智堅團隊大呼新竹市民創意滿分，送禮還兼顧環保，揪甘心！

而這波橘子熱，也意外出現眾「橘友」，以創意、諧音等巧思，正面相挺林智堅，不僅顯示林智堅的政績有目共睹，也呼應林智堅「3不1要」的正向理念，選舉不只是無聊的政治口水，也能是市民也能一同參與、發聲、表態的快樂選舉。

(中時 )

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