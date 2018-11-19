警察有多苦？10大辛酸第一名竟是這條！

2018年11月19日 15:11 中時電子報 張達智

警察領國家薪水、擔任人民保母，但在執行公務時，卻經常變成國家與人民間的「夾心餅乾」，甚至是砲灰。警察辛酸百百款，網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，列出10大警察不為人知的辛酸。令人驚訝的是，幫長官扛績效、背黑鍋只排名第9，高居第一名的「辛酸」，竟是一般人認為當警察很帥氣的事！

第10名：政府與人民間的砲灰、夾心餅乾

領國家薪水，服務的卻是人民，但當人民與政府之間出現衝突時，警察就會像夾心餅乾一樣，怎麼做都不對。例如處理陳抗，就算真的是「官逼民反」，警察還是得維安、控制民眾。

第9名：幫長官扛績效、背黑鍋

基層警察最鬱悶的事，莫過於上頭丟下來的「不可能的績效任務」，還有出事情的時候，被長官推出來揹黑鍋。「績效是長官的，缺失跟責任是下屬的」是口耳相傳的潛規則。

第8名：值勤開單被嗆被打

警察接獲民眾投訴前往執勤、開單時，面對違規者負面情緒是家常便飯，被難聽的話語開嗆，甚至違規者還會動手動腳。

第7名：應付各種亂打110

有些人舉凡家裡有蛇、寵物臨盆、鍋子燒焦、馬桶不通...甚至跟老公吵架到不爽也要打110要警察評評理。警察基於「為民服務」，硬著頭皮也得出動。

第6名：穿制服買飯也被投訴

警察這個職業也經常被放大檢視，爆料風氣盛行後，過去就有許多警察穿著制服買便當，被民眾拍下PO網公審、甚至投訴的案例，讓員警只能「唉唉唉」長嘆三聲！

第5名：重大節日不能休息

警察在許多重大節日都無法好好休假，遇上選舉這種重大事件更是得加派警力。

第4名：黑道白道都惹不得

警察也需要有高強度的交涉能力，尤其在政客、媒體、黑道、白道之間，需要非常有技巧地抓到明哲保身的平衡點，一個弄不好就會惹禍上身。

第3名：基層過勞、工時太長

警察的輪班工作比三班制更累，正常執勤八小時，外加備勤四小時，有網友就分享，三班制至少有固定時間，但警察完全沒有，甚至每天上班時間和時段都不一樣。長期作息不正常，很多警察都有慢性病症。

第2名：執法風險高

警察工作算是高風險行業，尤其第一線的制服警察執勤時最不安全，因為穿著制服大家都知道你是警察，在敵暗我明的情況下，真的要非常小心。

第1名：開槍怕被判執法過當

最讓警察們頭大的困擾，竟然是「開槍」這檔事！在台灣，警察射出一顆子彈就要寫好幾頁的報告，還得承受龐大的社會輿論。很多警察被貼上「執法過當」的標籤，遭受沒完沒了的檢討，甚至還要吃上官司。

分析說明：

這份研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月18日至2018年11月17日，共一年。

(中時電子報)