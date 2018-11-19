江祖平爆和郭子乾3年心結未解 一輩子不能做劇烈運動

2018年11月19日 15:23 中時 洪秀瑛

江祖平3年前拍華視八點檔《愛你沒條件》時，被郭子乾呼巴掌過度用力，打到輕微腦震盪、耳水失衡而不自知，當時因延宕治療，導致後遺症不斷，為此停工休養1年多。她去年中從大陸回台拍華視八點檔《春風愛河邊》，當時表示出道19年來首度因生病而休息超過1年，體重曾暴跌到47公斤，後又暴肥到57，回想巴掌意外，還以「祖平哥」口吻霸氣直呼：「很幹。」

她和郭子乾當年在《愛你》演父女，在民視八點檔《大時代》狹路相逢，2人演夫妻。巧的是，劇中從追求到成為夫妻，從頭到尾沒肢體親密接觸，最後「戲劇性」的生了1個女兒王瞳。提到當年的巴掌事件，郭子乾先前坦言，很謝謝製作人給他跟江祖平好好解釋機會。郭子乾當時開拍第1天，拿著鮮花和巧克力在拍攝外景地跟江祖平公開道歉，。

外界原以為兩人已化解3年心結，江祖平今天出席東森戲劇台將播出《大時代》的記者會，表情透露出不希望再聽到「郭子乾」名字，她嚴肅的說：「我覺得是誠意問題，我一輩子因為內耳失衡不能做劇烈運動，對我這麼愛運動的人來說，我的身體出現一輩子的問題，不是心理，不是我願不願意原諒的問題，我是演員，我看得出來他有沒有誠意。」她說現在坐在家裡，有時還會感覺晃動，以為是地震，當時還曾跑到新加坡找復健權威治療，「這無法根治，最嚴重是深蹲都無法做」。

江祖平也提到和前男友楊一展，今年2月初和楊一展有聯絡祝他新年快樂，楊一展9月生日也有祝賀，會復合？她回「妳說什麼？」不置可否的回應，和楊一展還可以同台？她說「都是演員、都是工作啊」。

(中時 )